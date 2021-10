Yannick Nzosa aspire au numéro 1 de la Draft NBA de 2022

La NBA se prépare pour une nouvelle saison, mais il y a aussi des joueurs avec une course longue distance qui se terminera l’été prochain : la Draft 2022. Ils cherchent quelqu’un pour succéder à Cade Cunningham, choisi cette année en première position par les Pistons. . Dans ce combat, il y a plusieurs joueurs non américains, certains plus importants que d’autres, ce qui élève le niveau des deux dernières portées pour les internationaux, qui ont eu une présence mineure depuis l’impact de Luka Doncic à la troisième place de l’événement 2018.

Parmi ceux qui parieront fort pour être le meilleur non-américain se trouve Jean Montero, dominicain qui était à Gran Canaria la saison dernière et sera la perspective la plus importante de la nouvelle Overtime Elite League pour cette première année de la compétition. Il avait eu une présence dans l’ACB et on s’attendait à ce qu’il fasse un pas de plus cette année, mais la stratégie a été différente, centrée de son environnement sur la NBA à très court terme, et l’option risquée a été choisie. Un autre dans le mélange pourrait être Paolo banchero, un vrai prétendant à la première place, si ce n’est que, bien qu’ayant obtenu le passeport italien et jouant désormais pour l’équipe transalpine, il est originaire de Washington, où ses parents se sont rencontrés. Les possibilités de ces deux-là sont quelque peu différentes en raison de la trajectoire qu’ils ont connue ces derniers temps, bien que ni l’un ni l’autre ne soit le grand favori.

Le protagoniste ici, Yannick Nzosa, n’est pas celui qui démarre en premier, mais sa progression est peut-être supérieure à celle de ses plus féroces rivaux.. Le joueur commence une autre campagne à Unicaja de Málaga, avec l’attrait de la Ligue Endesa et pouvant également jouer une compétition telle que l’EuroCup. Son potentiel est plus grand et c’est à partir de novembre 2003, il n’a que 17 ans, la ligne d’amélioration est plus large et le site dans lequel il se trouve s’y prête. Chad Ford, analyste renommé des jeunes talents, a mis l’accent sur lui, citant l’exemple de Doncic et assurant qu’il y a des éclaireurs qui pensent qu’il pourrait être 1er.

Celui qui en ce moment part des moqueries comme le mieux placé est Chet Holmgren, qui jouera dans la NCAA avec Gonzaga. Mais Yannick Nzosa c’est dans la conversation, ce qui est toujours un fait remarquable. Pour ceux qui ne connaissent pas le joueur d’Unicaja, il s’agit d’un centre gaucher avec beaucoup de capacités athlétiques, capable de contre-attaquer rapidement et de se tenir en statique contre des adversaires avec plus de poids et d’expérience, sans craindre de jouer au-dessus du panier et avec Malgré ce qu’il lui manque à peaufiner, la maturité pour comprendre et interpréter les pièces. Ford met l’accent sur la vitesse latérale et, même si cela peut être un peu exagéré, il peut défendre jusqu’à trois positions différentes avec ses 2,08 mètres de hauteur. Sa clause de sortie est facile à gérer, puisqu’elle est d’un million, surtout s’il est si haut dans les prédictions et les transforme en réalité en juin de l’année prochaine.

On peut aussi parler de succès pour l’Espagne. Et pas comme pays d’entraînement, comme autre chose. L’activité dans les bureaux des institutions en dépendra également. AS a révélé que, grâce à la bonne prédisposition du joueur, les pourparlers pour le nationaliser étaient en cours. Il est possible qu’il joue à l’avenir avec l’équipe nationale espagnole si la carte nature arrive, donc Il suivrait les traces de Serge Ibaka du Congo et pourrait être inclus -une seule place, également en jeu avec Nikola Mirotic- dans les appels et être un membre de plus de l’équipe espagnole.

Nzosa est originaire de Kinshasa, dans le République démocratique du Congo. Sa mère y vit toujours, divorcée d’un père qui est en Chine. Le garçon n’a dû apprendre à voler que très bientôt. Il était dans le prestigieux Stella Azzurra de Rome avant d’arriver à Malaga avec un geste controversé auquel a participé son tuteur légal, Joe Lolonga, et qui l’a conduit à cette triple opportunité qu’il a désormais : une exposition en tant que joueur, une nouvelle nationalité et la NBA. Il a des exemples récents du Congo à Bismack Biyombo (à Fuenlabrada avant de traverser l’étang) et Jonathan Kuminga (élu l’an dernier), mais aussi avec un peu plus de substance si l’on propose le nom de Dikembe Mutombo (américain nationalisé). Il y a des réflexes pour Nzosa et de très bons. Ce garçon, qui a grandi en tant que gardien de but de football pour ensuite passer au basket-ball, voyant qu’il en avait la capacité, est à un niveau élevé.

Quant au numéro un des différentes générations, il n’y a eu que huit élus non américains ce siècle. Parmi eux, un seul d’Europe : Andrea Bargnani, d’Italie, en 2006, déjà à la retraite de la compétition. Nzosa cherchera à gonfler la liste et l’Espagne, tentera d’être le premier joueur national (si la lettre arrive avant cette date) à franchir une telle étape et à monter plus haut sur la liste que Fran Vázquez (11e), Ricky (5e) ou Pau (3e).