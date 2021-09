Yara Shahidi a demandé à présenter Emmy tôt pour « se rendre en classe » à Harvard .

Étoile adulte Yara Shahidi a présenté un trophée aux 73e Primetime Emmy Awards ce week-end, mais l’actrice a dû quitter la cérémonie plus tôt pour assister aux cours universitaires à l’heure.

Shahidi a demandé à présenter un prix au début de la production en direct de dimanche soir, qui s’est tenue à LA Live à Los Angeles, afin qu’elle puisse prendre un vol pour Cambridge, Massachusetts. Elle a été acceptée à l’Université de Harvard en 2017.

L’actrice Yara Shahidi assiste à la 73e Primetime Emmy Awards dimanche soir à Los Angeles. (Photo : Rich Fury/.)

L’actrice-mannequin de 21 ans se spécialise en sciences sociales et en études afro-américaines à l’illustre université.

Dans une interview de 2018 avec PEOPLE, Shahidi a déclaré: “Avec tout ce que je dis, ou avec tout ce que j’apprends, j’essaie d’être de plus en plus intersectionnel dans mes pensées.”

“Je pense que c’est heureusement très utile d’être moi-même à une intersection de la race, de l’origine ethnique, du sexe, de la géographie”, a-t-elle déclaré à propos de son entrée à l’université alors en cours. “Et donc je dois dire que j’essaie juste chaque jour d’être le meilleur humain possible, et de comprendre comment je peux contribuer, et de quelles manières mes plateformes pourraient être utiles, et de quelles manières ma voix peut être utile, de sorte que je ne parle pas au nom de quelqu’un, mais si je suis capable d’être dans une position dans laquelle je peux amplifier un message, alors je suis heureux de le faire.

Dans une interview exclusive avec Entertainment Tonight, Shahidi a révélé que “les gens adorables de l’Académie m’ont vraiment aidé parce que je me disais:” Les gars, j’ai du mal à faire ce vol.

Shahidi a remis le prix du meilleur acteur de soutien dans une série comique, qui est allé à Brett Goldstein du hit Apple+ Ted Lasso.

Quant à être aux Emmys en chair et en os, Shahidi a déclaré que c’était “vraiment excitant”.

« Tant de moments comme ceux-ci », a-t-elle ajouté, « où nous pouvons célébrer notre travail, ont en quelque sorte été suspendus à cause de la pandémie, entre autres choses importantes. »

Shahidi était également présente à l’événement pour célébrer et soutenir ses membres de la distribution sur Black-ish, qui enregistre sa dernière saison.

“J’ai l’impression que je n’ai pas eu l’occasion parfois de vraiment réfléchir à l’impact de la série”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, tant de gens ont passé la majeure partie de leur année à se plonger dans cet univers, donc quelque chose comme ça est une façon tellement merveilleuse de se lancer dans notre dernière saison.”

