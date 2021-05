Yara a trouvé beaucoup de soutien de la part des fans de 90 Day Fiancé dans les réponses, bien sûr, mais il y en avait aussi beaucoup qui souhaitaient la pousser plus loin. Répondant à un autre fan, Yara a en outre défendu sa réponse au départ de Jovi pour son travail sur Happily Ever After?, Et ne se sentait clairement pas excusée pour la façon dont les choses se sont déroulées.