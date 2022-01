Yard Act partage la vidéo du nouveau single d’Abrasive, Rich

Le groupe de Leeds Yard Act a partagé aujourd’hui son nouveau morceau et sa nouvelle vidéo « Rich » – le goût final de leur premier album très attendu, The Overload, dont la sortie est prévue pour le 21 janvier 2022 via Zen FC / Island. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

The Overload a fait l’objet de louanges élogieuses au début, recevant des critiques 5 * de Rolling Stone UK et DIY Magazine, 4,5 étoiles de Uncut, 4 * et le prix convoité de l’album du mois de MOJO et 4 * de Gigwise. Bien qu’il n’ait sorti son premier single « The Trapper’s Pelts » qu’en 2020, Yard Act a eu un impact sensationnel, revigorant et revitalisant la nouvelle scène des groupes britanniques dans le processus.

En plus d’avoir atterri sur la longue liste de BBC Sound Of 2022 ce mois-ci, Yard Act figure également sur la couverture du numéro Class of 2022 de DIY Magazine et sur la couverture actuelle de So Young Magazine.

Yard Act a clôturé 2021 avec une série de grands titres à guichets fermés lors de leur toute première tournée au Royaume-Uni – remportant des distinctions telles que l’artiste de la semaine de The Observer et une critique 5 * parfaite dans le Times en cours de route. Ayant déjà vendu leur spectacle à Leeds et à Manchester en mai 2022, Yard Act jouera deux énormes spectacles à l’O2 Academy et à l’O2 Ritz dans chaque ville respectivement. Des informations sur tous les spectacles phares du Yard Act, dans les magasins et sur la tournée DIY Class Of 2022 sont disponibles auprès du groupe site officiel.

Parlant de « Rich », James Smith explique : « ‘Rich’ est le successeur naturel de « Payday ». C’est la fin de l’histoire non ? Succès! Statut! Sécurité! Sauf qu’il y a toujours plus d’argent à gagner, et vous êtes considéré comme un échec si votre vie commence à repartir dans la direction d’où elle est venue. Il s’agit d’être tellement perdu que vous êtes sûr de savoir exactement où vous êtes et comment vous y êtes arrivé. J’ai aussi écrit « Rich » parce que je pensais que ce serait assez drôle si Yard Act gagnait une tonne d’argent après avoir écrit un album concept anticapitaliste. Ce sera drôle si je chante « Rich » sur scène quand j’aurai fait ma menthe.

Il précise : « Au pire, cela n’a aucun sens, au mieux, cela semble prétentieux, mais c’est le point que j’essaie de faire valoir lorsque j’écris vraiment quelque chose. Les choses n’ont de sens que si vous excluez les éléments qui ne soutiennent pas le point que vous essayez de faire valoir. Je suis un hypocrite comme tout le monde. Je n’ai pas les réponses et j’essaie juste de faire de mon mieux. Ce ne sera jamais assez bien cependant. Profitez de la balade, la vie est courte et vous ne savez jamais ce qui vous attend.

La vidéo d’accompagnement de « Rich » est la quatrième collaboration du groupe avec le réalisateur James Slater et son équipe de production, après « The Overload », « Land Of The Blind » et « Payday » et développe davantage le monde que Yard Act a créé et les personnages qui existent en son sein.

« The Overload » et « Payday » ont été fortement soutenus à travers la radio britannique par BBC 6 Music (« The Overload » a été ajouté à la liste A et « Payday » figure désormais sur la liste B), Radio 1 ( où « The Overload » a été couronné « Introducing Tune Of The Week » et a été diffusé pendant la journée par tout le monde, de Greg James à Arielle Free), et John Kennedy à Radio X (qui a présenté « Payday » comme Hot One dans l’émission X-Posure) . Le groupe a également fait ses débuts à la télévision britannique en novembre, interprétant la chanson titre de l’album et le single principal sur Later… avec Jools Holland.

Couvrant 11 pistes entièrement nouvelles, The Overload est un disque qui fait rage avec l’esprit inimitable, la dextérité musicale et la conservation de bon goût de Yard Act. Parsemé de l’humour noir caractéristique de Yard Act et d’un cynisme conscient, The Overload se moque de la société sans jamais abandonner un lieu de supériorité.

« Du point de vue des paroles, je pense que c’est un disque sur les choses que nous faisons tous – nous sommes tous tellement connectés au système au jour le jour que nous ne nous arrêtons pas vraiment pour réfléchir aux constructions qui nous définissent », explique Smith. « Mais aussi au-delà de ça, c’est plutôt excitant, parce qu’il y a encore tellement de choses que nous ne comprenons pas ; comment un état d’esprit de ruche est forgé, comment l’information se propage, comment nous sommes d’accord et présumons les choses sans réfléchir. Certaines personnes pensent plus que d’autres, mais beaucoup de ces slogans – « Je suis à gauche, je n’ai pas tort » – n’aboutissent à rien. Gammons, Karens, Snowflakes, peu importe – je trouve tout ça tellement ennuyeux. Je ne suis tout simplement pas dans ça.

Mené par James Smith (chant) et Ryan Needham (basse), le désormais quatuor, complété par Sam Shjipstone (guitare) et Jay Russell (batterie), ont construit un son qui parle intrinsèquement à leur lieu de naissance de Leeds, West Yorkshire, et pourtant relie les observations de tous les horizons de la vie britannique moderne – le mec d’une petite ville dans le pub local, l’anticapitaliste coincé à un travail de bureau, l’activiste fatigué en chacun de nous tiraillé entre la complicité facile et le désir de se battre.

Après être passés de connaissances de pub relativement décontractées à des colocataires, Smith et Needham ont trouvé que vivre ensemble était propice à un taux de travail élevé, accumulant des démos en succession rapide. S’installant dans un système de programmation, de bouclage et de superposition, l’alchimie entre les deux a créé une base à partir de laquelle construire leur monde narratif. « Ryan est un vibe guy, alors que je pense trop à tout », rit Smith. «Ce fut le plus grand partenariat créatif que j’aie jamais eu. Lorsque vous trouvez un groove qui fonctionne, il se débrouille tout seul. »

Avec seulement trois spectacles dans leur ville natale à leur actif, les événements mondiaux sont intervenus. Mais plutôt que de laisser la pandémie les faire dérailler Yard Act a créé leur propre empreinte, Zen FC et au cours de 2020 et au début de 2021 a publié quatre singles de plus en plus coruscating et hilarant sombre avec « The Trapper’s Pelts », « Fixer Upper », « Peanuts ‘ et Dark Days ‘ sécurisant tous la diffusion de BBC 6 Music et, malgré les circonstances, développant une base de fans remarquable et sans cesse croissante.

Réussir un premier album dans une pandémie n’est pas facile, mais d’une manière ou d’une autre, Yard Act l’a fait fonctionner. Enregistrement avec Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius, Aldous Harding) dans son studio de Bristol, ces démos prolifiques ont été affinées en quelque chose qui parle à l’époque dans laquelle nous vivons, créant une déclaration d’intention qui survit sur la nuance – un enregistrement d’influences rétro, enregistré dans un chemin. The Overload est un record politique, mais de la même manière que toutes les grandes observations de la nature humaine le sont – un instantané désordonné, complexe et sciemment hypocrite de notre état actuel des choses.

Précommandez The Overload, sortie le 21 janvier.