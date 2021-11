Yard Act partage Vider pour un nouveau morceau franc, « Payday »

Yard Act a partagé un nouveau morceau intitulé « Payday », et vous pouvez regarder sa vidéo officielle ci-dessous. La chanson est le dernier aperçu du premier album studio du groupe de Leeds, The Overload, dont la sortie est prévue pour le 7 janvier via Zen FC/Island Records.

« ‘ Payday » était l’un des rares morceaux du disque que nous avons dû reconstruire complètement en studio parce que la première démo a été enregistrée sur mon ordinateur et le disque dur était corrompu », explique le leader James Smith. « Nous avons passé environ DEUX heures à essayer de comprendre cette stupide partie de clavier que j’avais mise dessus et je ne me souvenais plus comment jouer. C’était ennuyeux mais ça en valait la peine.

« Il s’agit de la gentrification, du fétichisme des classes et de la façon dont le cerveau humain est si puissant qu’avec suffisamment de temps et de puissance de traitement combinés, il sera capable de justifier, de défendre et/ou de continuer à commettre les actions de tout être humain qu’il contrôle. »

Quant à la vidéo du single réalisée par James Slater, Smith a ajouté : « Nous voulions faire quelque chose de moins basé sur l’emplacement et la narration pour cette vidéo, donc un studio blanc à l’infini a servi de purgatoire parfait pour un hymne anticapitaliste financé par un disque majeur. étiqueter.

«C’était génial de retrouver Kayleigh de ‘The Overload’ avec ses amis, et elles ont chorégraphié elles-mêmes une brillante routine de danse, ce qui donne vraiment vie à la vidéo. C’est aussi agréable de pouvoir enfin expliquer toutes les salades qui n’arrêtaient pas de surgir dans les vidéos précédentes.

Précommandez The Overload, sortie le 7 janvier.

Yard Act devrait se lancer dans une tournée au Royaume-Uni et en Europe en 2022 – vous pouvez consulter le programme complet ci-dessous.

FÉVRIER 2022 :

02 – L’Aéronef, Lille

03 – Trix, Borgorhaut

04 – Paradiso Kleine Zaal, Amsterdam

05 – Molotow, Hambourg

06 – Stengade, Copenhague

07 – Plan B, Malmö

09 – Badehaus, Berlin

10 – Coquille Bleue, Cologne

11 – Rotondes, Luxembourg

12 – La Boule Noire, Paris

17 – Village Underground, Londres – COMPLET

18 – Motifs, Brighton

19 – Les menuisiers, Southampton – COMPLET

21 – Échange, Bristol – ÉPUISÉ

22 – Clwb Ifor Bach, Cardiff

23 – Bodega Social, Nottingham – COMPLET

24 – The White Hotel, Salford – COMPLET

25 – The Trades Club, Hebden Bridge – COMPLET

26 – Brudenell Social Club, Leeds – COMPLET

MARS 2022 :

01 – Le Cluny, Newcastle

02 – Les Grottes, Édimbourg

03 – Mono, Glasgow

AVRIL 2022 :

05 – Terre, Londres

MAI 2022 :

11 – Trinité, Bristol

18 – Salles de secours, Nottingham

19 – Zanzibar, Liverpool

20 – Centre irlandais, Leeds

21 – Band on the Wall, Manchester

22 – La fonderie, Sheffield

27 – Centre des arts, Norwich