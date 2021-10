Fraîchement sorti d’annoncer leur premier LP, The Overload, Élevé à Leeds Yard Act partage un nouveau morceau et une nouvelle vidéo, « Land Of The Blind ». Le morceau est le deuxième avant-goût de leur album fébrilement attendu. La surcharge est sortie le 7 janvier.

Le morceau arrive dans la foulée d’une série de titres à guichets fermés lors de leur toute première tournée au Royaume-Uni qui leur a valu des distinctions telles que l’artiste de la semaine de The Observer et une critique parfaite de 5 étoiles dans le Times en cours de route.

Parlant du nouveau single, le leader James Smith explique : « ‘Land Of The Blind’ est une chanson sur l’art de l’illusion, et comment la confiance en soi peut vraiment inspirer la conviction dans un tour. La confiance est un outil si puissant et nous sommes si souvent disposés à croire ce que nous disent les personnes les plus confiantes dans la salle parce que l’alternative de douter d’eux est de nous épuiser à travailler le point en essayant de parler plus fort qu’eux. Personne ne veut ça. La plupart des gens veulent simplement profiter de leur courte vie avec le moins de stress possible. Donc, aussi épuisant qu’il soit encore, fermer les yeux pendant que vous laissez les salauds fous faire leurs stupides tours semble souvent le prix le plus raisonnable à payer.

La vidéo qui l’accompagne est la deuxième collaboration du groupe avec le réalisateur James Slater et son équipe de production, après « The Overload ». Il a été tourné dans un café de Clitheroe, avec des habitants de Burnley, Blackburn et Clitheroe, ainsi que des visages de retour de la vidéo « The Overload », développant davantage le monde que Yard Act a créé et les personnages qui y existent.

Précommandez The Overload.

Dates de la tournée Yard Act :

14 mars – 20 mars | SXSW, Austin, États-Unis

22 mars | Union Pool, Brooklyn, États-Unis

23 mars | Johnny Brenda’s, Philadelphie, États-Unis

24 mars | TV Eye, Queens, États-Unis

25 mars | Le Sinclair, Boston, États-Unis

27 mars | La garnison, Toronto, CA

29 mars | Village endormi, Chicago, États-Unis

5 avril | Terre, Londres, Royaume-Uni

15 avril | La Casbah, San Diego, États-Unis

18 avril | Le Crocodile, Seattle, États-Unis

19 avril | Salon Doug Fir, Portland, États-Unis

21 avril | Arrêt de pousse-pousse, San Francisco, États-Unis

11 mai | Trinité, Bristol, Royaume-Uni

18 mai | Salles de secours, Nottingham, Royaume-Uni

19 mai | Zanzibar, Liverpool, Royaume-Uni

20 mai | Centre irlandais, Leeds, Royaume-Uni

21 mai | Bande sur le mur, Manchester, Royaume-Uni

22 mai | La fonderie, Sheffield, Royaume-Uni

26 mai | O2 Academy, Leicester, Royaume-Uni

27 mai | Centre des Arts, Norwich, Royaume-Uni

5-7 août | Festival Off, Katowice, PL

9-13 août | Festival Oya, Oslo, Pays-Bas