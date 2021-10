Yardley redéfinit la fraîcheur avec une touche florale dans sa nouvelle campagne mettant en vedette Kriti Sanon

Yardley croit qu’il faut inspirer les femmes à montrer leur véritable potentiel et à devenir la meilleure version d’elles-mêmes.

Yardley a nommé l’acteur de Bollywood Kriti Sanon comme ambassadeur de la marque pour sa nouvelle campagne. Conceptualisé par Contract Advertising, le spot télévisé (TVC) met en avant le concept de nature comme fraîcheur. Le TVC a été déployé sur plusieurs chaînes dans toutes les régions, y compris numériques. En outre, une campagne imprimée a été planifiée avec une présence importante sur les sites de commerce général, de commerce moderne et de commerce électronique, générant une visibilité à 360 degrés pour la nouvelle campagne. « La marque est fière d’utiliser les meilleurs ingrédients naturels et des fleurs exotiques des jardins d’Angleterre dans son portefeuille. En gardant cela à l’esprit, nous avons conçu la campagne « la nature comme la fraîcheur », mettant en évidence ce qui entre dans les parfums Yardley qui les rend distincts et désirables. Pour donner vie à cette campagne, nous nous sommes associés à Kriti Sanon, qui incarne l’authenticité et est une véritable inspiration pour la femme d’aujourd’hui », a déclaré Manish Vyas, chef d’entreprise, Yardley India.

Pour Ayan Chakraborty, directeur général de Contract Mumbai, les fleurs fraîches et leur odeur ont quelque chose de magique et cela a joué un rôle impératif dans le récit, car les déodorants Yardley ont un parfum floral naturel qui donne une sensation de fraîcheur et de confiance. « Yardley est une marque héritée et son héritage est le parfum et les fleurs, et le positionnement de Yardley en Inde consiste à créer des moments de progression pour son public cible. L’histoire rassemble magnifiquement comment le parfum de Yardley transforme et crée le monde des fleurs et crée un moment d’accélération pour notre protagoniste », a ajouté Rahul Ghosh, directeur créatif exécutif de Contract Mumbai.

« La nature a sa propre façon de vous éclairer. Imaginez si ce sentiment persiste toute la journée. C’est à quel point Yardley est apaisant et rafraîchissant », a déclaré Kriti Sanon à propos de son association avec la marque.

