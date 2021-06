Yarmolenko : “Nous allons essayer de jouer notre football”

26/06/2021 à 19:46 CEST

Marc Zapater

Le footballeur de Jambon occidental, Andriy Yarmolenko, commenté lors d’une conférence de presse tenue Centre de presse ukrainien à Bucarest, que malgré le style de jeu agressif de l’équipe suédoise, l’équipe se prépare pour les huitièmes de finale Eurocoupe et que le « plus fort & rdquor; sera victorieux.

“La L’Europe  confirme qu’il n’y a plus d’équipes faibles et que le football s’est stabilisé. Tout le monde peut battre tout le monde. Je peux seulement dire qu’ils nous critiquent pour le résultat et le match. je suis d’accord avec certaines critiques, mais je voudrais vous demander d’être un peu plus positif, car nous avons passé la phase de groupes et nous avons progressé en équipe & rdquor ;, a commenté le joueur ukrainien.

« Quant à la condition physique, tous les garçons se sentent bien. Le dernier match nous a touché, bien sûr. Quand tu perds le ballon, tu dois beaucoup courir, tu as l’air fatigué. C’est probablement pourquoi il semblait à tout le monde que nous n’étions pas très bien préparés physiquement. Mais on travaille en équipe nationale depuis un mois et demi, on s’est bien entraîné. Tout devrait bien se passer”, a-t-il commenté. Yarmolenko par rapport à l’état physique de l’équipe.

“Le fait que nous ayons encore deux jours pour nous préparer joue un rôle très important. Nous allons essayer d’en profiter“, a ajouté le footballeur.

Finalement, Yarmolenko a été direct lorsqu’on l’a interrogé sur les critiques reçues de la presse :

“Je l’ai dit à plusieurs reprises : plus les journalistes écrivent que je suis vieux et que je ne peux pas jouer au football, plus ça me motive à travailler et prouver à mes détracteurs que ce n’est pas le cas. Faites-le plus. M’aide à m’améliorer“, a conclu le joueur ukrainien.