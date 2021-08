Yas Marina ‘essaye de répondre aux commentaires des fans’ avec des changements de piste · .

in

En résumé : les modifications importantes apportées à la piste de Yas Marina pour améliorer les courses ont été motivées, en grande partie, par les commentaires des fans selon la direction du circuit.

En bref

Les commentaires des pilotes et la réponse des fans sont la clé des changements à Yas MarinaAbu Dhabi Motorsport Management, le PDG adjoint de Saif Al Noaimi, a discuté des changements apportés à la Yas Marina lors de la conférence virtuelle Blackbook Motorsport d’hier. Trois zones de la piste sont en cours de refonte approfondie avant le grand prix de clôture de la saison de cette année.

“Nous voulions examiner une évolution de la piste, chercher des moyens d’améliorer les courses sur piste et l’excitation pour les pilotes et pour les fans”, a expliqué Al Noaimi. « Nous vivons actuellement les premiers vrais changements sur la piste depuis sa construction initiale.

“Essentiellement, il s’agit de prendre les commentaires des pilotes, des équipes, mais surtout, des fans et des spectateurs et d’essayer de répondre à certains de leurs commentaires.”

Analyse : Les trois changements clés de Yas Marina mettront-ils un terme aux finales de suivi de mon leader de la F1 ?Abu Dhabi a organisé le plus récent championnat de la finale de F1 présenté en 2016 et Al Noaimi a déclaré qu’ils espéraient que la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen aille à nouveau cette année.

« Nous sommes vraiment ravis d’avoir la nouvelle piste prête avant le Grand Prix de cette année. Et nous espérons des courses serrées roue contre roue et espérons également un décideur pour le championnat. »

Frederick manquera la manche de Spa F3

Frederick était dans un processus de récupération intense, à la suite d’une blessure à la main lors de la deuxième course en Autriche, qui l’avait déjà vu s’absenter des courses en Hongrie. Après avoir maintenant été testé positif pour COVID-19, Carlin a annoncé que Frederick manquera à nouveau la manche belge de F3 et que l’équipe ne pilotera que deux voitures.

“Je suis absolument navré”, a déclaré Ferederick. « En plus d’être douloureuse, la blessure en Autriche a été un coup dur car elle signifiait que la Hongrie allait me manquer. Penser à être de retour à Spa m’a vraiment aidé à traverser la chirurgie et la physiothérapie, qui ont tous été conçus pour accélérer ma récupération.

« Avoir maintenant testé positif pour Covid-19 est juste angoissant. Je ne me sens pas trop mal, donc je vais rester assis à la maison, mais ce sera horrible de voir tout le monde à Spa sans moi.

Charouz remplace les deux tiers de la formation F3

Le champion américain de F4 Yeany se dirige vers F3Il y aura deux autres changements sur la grille de F3 ce week-end, tous deux à Charouz. L’équipe a remplacé Enzo Fittipaldi et Reshad de Gerus par Hunter Yeany et Zdenek Chovanec pour la manche belge de Formule 3.

Yeany, 16 ans, champion d’Amérique en titre de F4, terminera la saison avec la formation tchèque. Chovanec a couru en F4 italienne et émirienne, mais comme Yeany n’a jamais couru dans une série F3 auparavant.

Charouz est actuellement troisième au championnat des équipes de F3, avec ses 60 points gagnés par le pilote restant Logan Sargeant, sur 35 et Fittipaldi, qui avait marqué 25 à la mi-saison. Sargeant est actuellement 13e du championnat, Fittipaldi 14e.

Record du tour électrique battu à Zolder

ERA Championship, une nouvelle série junior entièrement électrique axée à la fois sur l’ingénierie et le développement des pilotes, a utilisé sa voiture de championnat pour établir un nouveau record du tour pour les voitures du type autour de Zolder.

Pilotée par Xavier Maassen, qui détenait le précédent record électrique autour de l’ancienne maison du Grand Prix de Belgique, la “Mitsu-Bachi” de style F4 a établi un 1’38,81, battant l’ancien record de quatre ans de 3,8 secondes.

ERA Championship tiendra sa saison inaugurale en 2022, étant en développement depuis 2019.

Powell : La représentation sur le podium de la série W est importante pour encourager la communauté LGBT dans la course

La candidate au titre de la W Series, Alice Powell, a déclaré que monter sur le premier podium de la série de l’année aux côtés de la coureuse ouvertement gay Sarah Moore était “un vrai moment exceptionnel et j’espère que de nombreux jeunes ont vu Sarah sur le podium”.

Powell a déclaré que la visibilité du succès de Moore – le premier pilote « hors » à monter sur un podium lors d’un week-end de grand prix – était la clé pour encourager davantage de coureurs LGBT. «Elle a également réussi à obtenir de superbes photos avec le drapeau de la fierté, son trophée, et les a toutes diffusées sur les réseaux sociaux.

« J’espère que cela donnera à beaucoup de jeunes l’encouragement et la conviction qu’ils peuvent aller là-bas et réaliser leurs rêves. Je pense que c’est dommage qu’il faille quelqu’un pour faire ça, monter sur le podium pour que les gens croient, ils devraient être capables de croire de toute façon. Il est vraiment important que nous essayions vraiment de mettre en valeur ces moments spéciaux. »

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

De la merveilleuse et aimante sœur de Robin Miller, Diane – ♥️ pic.twitter.com/CZ2m2LlpEc – Steve H. Shunck (@SHUNCK) 25 août 2021

Le journalisme de sport automobile – la scène américaine en particulier – a perdu une vraie pièce unique avec Robin Miller succombant à un cancer. Jamais peur de le dire tel qu’il est. L’Indianapolis Star aux genoux faibles l’a licencié pour sa position sur la scission ruineuse d’Indycar. Respecté par les coureurs qui comptaient. DÉCHIRURE – Maurice Hamilton (@MauriceHamilton) 25 août 2021

Nous t’aimons, et tu nous manqueras. Robin Miller est décédé à l’âge de 71 ans. pic.twitter.com/O8nG7UeYqj – IndyCar sur NBC (@IndyCaronNBC) 25 août 2021

Je suis profondément attristé aujourd’hui. Robin m’a dit qu’avant-dernier samedi (à Indy) était le plus beau jour de sa vie. Toujours un ami pour moi, échangeant des histoires et du respect, j’ai toujours ses gants beaucoup trop gros dans mon casier dans la remorque de course qu’il m’a donnée lors d’un test Indy très froid. https://t.co/k58F9UZyZx – Cara Adams (@Cara_Adams) 25 août 2021

30 ans jour pour jour depuis que @schumacher a fait ses débuts en @F1, la bande-annonce du prochain film sur le septuple champion du monde est sortie.pic.twitter.com/QCbHP7mNd2#F1 #BelgianGP – . (@racefansdotnet) 25 août 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Sato prévient que “le temps presse” pour son compatriote Tsunoda (Speedcafe)

“Sato : ‘Il montre une vitesse énorme et il a juste besoin d’un peu plus d’expérience et (être) un peu plus à l’aise dans la voiture, alors je pense que les résultats finiront par arriver. Mais le temps presse pour la famille Red Bull , il n’a pas beaucoup de temps de travail.'”

Christopher Meloni et Lewis Hamilton partagent un désir de perfection (W Magazine)

“Hamilton: ‘C’est un sport difficile à écouter pour les gens parce que, bien sûr, nous avons tous joué au basket-ball, au football. Nous pouvons tous y aller, vous savez? Nous pouvons tous l’essayer au moins, mais pas beaucoup de gens essayer de conduire une voiture étrangère. Peut-être que vous pouvez faire du karting, mais cette synergie homme-machine qui est nécessaire, j’apprécie que vous l’ayez remarqué. Parce que je ne sais pas si quelqu’un le fait.'”

Amazon aide la Formule 1 à préserver son histoire avec des archives vidéo colossales (TechRadar)

« Au fil des ans, la quantité et la qualité des séquences vidéo capturées lors des courses ont également fortement augmenté, créant des problèmes de capacité. Dans les années 1970, seules quelques bobines de film étaient tournées à chaque course, mais le dernier grand prix est d’angles différents (y compris des prises de vue depuis le cockpit de chaque conducteur) et souvent à une résolution 4K. Pour le contexte, une seule heure de séquences 4K occupe des centaines de gigaoctets d’espace de stockage. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.