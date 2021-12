Yas Marina remodelé semble mieux convenir à Mercedes que Red Bull – .

La première chose et la plus évidente à retenir des essais libres est que les changements sur le circuit de Yas Marina ont été aussi spectaculaires que prévu.

Lors des premiers essais, Max Verstappen a battu son temps de pole 2020 de plus de 10 secondes. À la fin de la deuxième séance d’essais, toutes les six voitures les plus lentes avaient fait de même.

Étant plus rapide, la piste révisée a été largement adaptée pour convenir à Mercedes. La longueur du circuit ayant été légèrement réduite, la proportion du tour passé à pleins gaz n’est guère plus importante que sur le tracé précédent. La vitesse moyenne plus élevée est ce qui fait la différence.

La suppression de plusieurs virages à faible vitesse et à angle droit devrait, en théorie, mieux jouer sur les atouts de la Mercedes. Et c’est une piste où ils n’ont subi leur première défaite en sept saisons que l’an dernier. Il y avait beaucoup sur papier pour dire que ce serait une piste Mercedes avant même les modifications.

Verstappen a terminé la journée à six dixièmes de Hamilton. Il ne fait aucun doute que les deux équipes en lice pour le championnat ont bien fonctionné vendredi. Mercedes et Red Bull ont beaucoup couru pendant les deux séances d’essais, mais l’écart entre eux s’est considérablement creusé. Verstappen a dominé les premiers essais mais a moins de deux dixièmes d’avance sur la Mercedes. L’avance de plus de six dixièmes d’Hamilton sur Verstappen lors des deuxièmes essais aurait pu sembler plus réaliste si l’Alpine d’Esteban Ocon n’était la deuxième plus rapide.

Bien que le pilote Alpine ait remporté une course cette saison et que l’équipe ait récemment retrouvé une meilleure forme, le nouveau tracé d’Abu Dhabi ne devrait pas particulièrement convenir à sa voiture comme on l’a vu vendredi.

L’impression générale des deux côtés de la lutte pour le titre était que dans les températures plus fraîches du soir, lors des qualifications et de la course, Mercedes a un meilleur rythme sur un seul tour qu’une distance de course. Andrew Shovlin, directeur technique de Mercedes au bord de la piste, a déclaré : « Le matin, nous n’étions pas particulièrement satisfaits du travail sur un seul tour, mais le long terme était bien équilibré. Dans l’après-midi, l’unique tour arrivait assez facilement mais le long run n’était pas génial et aucun des deux pilotes n’était particulièrement satisfait de la voiture.

Cela a été confirmé par Verstappen en tête des premiers essais et Hamilton en deuxième. Verstappen a également fait remarquer qu’il était plus satisfait du rythme de longue durée de sa voiture que de ses performances sur un seul tour.

Rapport : Pirelli cherche à modifier les bordures « agressives » de Yas Marina à la suite de crevaisons au QatarQu’est-ce que cela signifie pour la qualification? Passer la Q2 sur le caoutchouc moyen sera une priorité pour les pilotes, et devrait être possible pour les deux meilleures équipes, le doux s’avérant un peu plus rapide que prévu – six dixièmes de seconde plus rapide que le moyen par rapport à une projection de 0,3 -0.4s.

Le responsable de la F1 de Pirelli, Mario Isola, a déclaré que dans l’ensemble, la nouvelle configuration de Yas Marina sollicite un peu plus les pneus, mais n’est pas aussi sévère pour l’arrière. Encore une fois, cela risque de faire pencher la balance du côté de la voiture de Mercedes. Le vieux scénario des pilotes souffrant de gros problèmes de traction à la fin de leurs tours de qualification appartient peut-être au passé.

Cependant, avec le championnat en jeu et tant d’inconnues entourant les performances des équipes en course, les prétendants au titre pourraient bien explorer des tactiques alternatives pour les qualifications, telles que la répartition des composés de pneus entre leurs pilotes en Q2. Et avec Mercedes susceptible de détenir à nouveau un avantage de vitesse en ligne droite, Sergio Perez pourrait être mis au service pour offrir à son coéquipier un sillage.

Rapport : Les changements ont rendu Yas Marina « plus amusant », mais les conducteurs incertains seront plus faciles à dépasserUn autre facteur qui peut jouer dans les stratégies de qualification – en particulier pour Ferrari et McLaren qui peuvent ne pas trouver facile d’atteindre la Q3 avec des pneus moyens – est l’évolution attendue sur la piste haute. Au fur et à mesure que la piste se refroidit pendant les séances nocturnes des qualifications et de la course, le grainage peut être plus un problème sur les pneus tendres, donc chronométrer un tour rapide plus tôt dans une séance sur les pneus à paroi rouge ou s’assurer de franchir la ligne en dernier pour tirer le meilleur parti des médiums sera crucial.

Mais bien sûr, courir dernier en qualifications laisse les pilotes vulnérables aux accidents, et nous en avons déjà vu quelques-uns. Valtteri Bottas, Nicholas Latifi et Kimi Raikkonen ont tous eu des coups dans le dernier secteur, ce dernier mettant fin aux deuxièmes essais avec une chute dans les barrières du virage 14 qui a fait sortir les drapeaux rouges.

Dans un contexte de pratique, cela n’a pas d’importance. Mais pour quiconque essaie de profiter d’un tour parfaitement chronométré et de l’évolution de la piste, le risque de ne pas pouvoir le terminer pourrait faire la différence entre sortir ou passer.

Temps de pratique combinés

