Yasiel Puig sur le point de signer avec l’équipe coréenne

Dans ce qui a été le même anniversaire du jardinier cubain Yasiel puig, une localisation possible vers sa prochaine destination en tant que joueur professionnel a été révélée, arborant la ligue KBO en Corée comme votre prochaine maison.

Selon l’écrivain et journaliste sportif Francys Romero, un certain nombre de quatre équipes de KBO ont manifesté leur intérêt pour le joueur, dont une organisation proche d’un accord contractuel sérieux.

Romero cite sur son compte Twitter officiel que les équipes intéressées sont les Kiwoom Heroes, les Hanwha Eagles, les Kia Tigers et les LG Twins.

Sources : Yasiel Puig continue de susciter l’intérêt pour 4 équipes KBO différentes (Kiwoom Heroes, Hanwha Eagles, Kia Tigers et LG Twins). L’un d’eux est assez proche d’un accord avec le voltigeur cubain. Ce serait une excellente opportunité. – Francys Romero (@ francysromero10) 7 décembre 2021

Après sept saisons ininterrompues en tant que joueur en MLB, Yasiel Puig n’a plus joué dans le Grand Chapiteau depuis 2019, restant depuis lors dans des ligues indépendantes du Mexique à la République dominicaine.

Dans l’actuelle campagne 2021-22 du Lidom, le Cubain côtoie les Toros del Este, les mêmes avec lesquels il avait opéré en 2020-21.

Le voltigeur a connu une campagne luxuriante en LMB en 2021, ce qui lui a valu le prix de « joueur défensif de l’année » sur le circuit mexicain.

Le joueur de 31 ans pourrait bien avoir une belle opportunité de revenir en MLB depuis le KBO, d’où on a vu Nick Martínez décrocher un contrat en 2022 et, en 2021, il y avait des offres sur Mel Rojas Jr. (il a choisi le Japon) ou la signature Ha-Seong Kim.

Quelque chose qui a été critiqué à propos de Yasiel Puig a été son attitude excessivement agressive, que le joueur a acceptée et a commencé à gérer. On lui a diagnostiqué un déficit de l’attention hyperactif, contre lequel il prend des médicaments et des thérapies.

L’agent @YasielPuig nous a dit que le Cubain avait reçu un diagnostic de TDAH (trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention) et comment les bons médicaments et thérapies ont fait de Puig une personne différente. pic.twitter.com/WncGOpqmdb – Yordano Carmona (@YordiMLB) 6 décembre 2021