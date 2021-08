Yassine Ouhdadi court vers l’or sur 5 000 mètres

28/08/2021 à 5h04 CEST

. / Tokyo

L’athlète catalane Yassine Ouhdadi est devenu l’un des rois du milieu de terrain paralympique espagnol en conquérant le médaille d’or au 5000 mètres, classe T13 des déficients visuels légers, aux Jeux Paralympiques de Tokyo, dans une course marquée par une chaleur intense.

Yassine, 27 ans, a réalisé un parcours sans faute au stade olympique de Tokyo et a arrêté le chrono à 14 : 34,13, plus d’une seconde devant l’Australien Jaryd Clyfford (14 : 35,52) et trois secondes devant le Russe Aleksandr Kostin (14 : 37,52), qui était en bronze. “C’était incroyable. Dès le premier instant, c’était clair pour moi et je savais que je n’avais pas à aller de l’avant. La course allait être très longue, l’humidité et la chaleur étaient pressantes, et il fallait économiser de l’énergie pour le fin », a déclaré Yassine, en fin de carrière. “J’en avais discuté avec la famille, les amis et l’entraîneur et la tactique a fonctionné. Je savais que si j’avais la force de faire un dernier tour rapide, je pourrais me battre pour le podium”, a-t-il avoué.

La victoire à Tokyo confirme le bon moment sportif que traverse Yassine, dont le décollage international s’est soldé par la médaille d’argent au 5 000 mètres de la Dubai World Cup 2019, dans laquelle avec un temps de 14 : 42,12 il a enregistré un nouveau record continental. Al ser medallista en el Mundial, el atleta catalán únicamente necesitaba refrendar su clasificación con una mínima B en una competición para acudir a Tokio y el billete lo logró en el Campeonato de Cataluña de Atletismo Paralímpico celebrado en Lloret de Mar (Gerona) el pasado mes de mars.

Yassine, qui est née avec des cataractes non opérables aux deux yeux, est arrivée en Espagne du Maroc alors qu’elle n’avait que six ans avec ses parents et ses huit frères et sœurs. La famille a ouvert un magasin d’alimentation dans la ville de Tortosa à Tarragone, qui est toujours dirigé par trois de ses frères et dans lequel l’athlète continue d’aider tout en combinant sa routine d’athlète.