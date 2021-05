“Yates a été plus fort que moi, mais je n’ai pas perdu beaucoup de temps”

26/05/2021 à 18:16 CEST

Le Colombien Egan Bernal (Ineos), le maillot rose du Giro d’Italia, a admis les épreuves qu’il a traversées dans la promotion à Sega di Ala face à la supériorité du Britannique Simon Yates, mais en même temps il l’était ” heureux de ne pas avoir perdu beaucoup de temps ».

«Ce fut une journée vraiment difficile pour moi, c’est sûr. Les derniers kilomètres ont été très raides, j’ai essayé de suivre Yates, mais aujourd’hui il était plus fort que moi, c’est pourquoi je suis resté avec Caruso, qui est le plus proche au classement général. Je ne voulais prendre aucun risque. Yates a été impressionnant et je voulais juste réguler mes efforts pour éviter de perdre beaucoup de temps », a déclaré Bernal au sommet de Sega di Ala.

Après les ennuis que le maillot rose a traversés lors de la dernière montée, où il n’a pas pu répondre à l’attaque de Simon Yates, Egan Bernal s’est déclaré heureux de minimiser le temps perdu.

«Je suis content parce que je n’ai pas perdu beaucoup de temps avec Yates sur l’étape d’aujourd’hui. Aujourd’hui a été une journée parfaite pour lui. J’ai perdu quelques mètres avec Caruso, deuxième au général, mais rien d’inquiétant“a ajouté le cycliste de Zipaquirá.

Maintenant, l’important pour Bernal sera d’arriver avec la marge de temps actuelle de 2,21 minutes sur Caruso et de 3,23 par rapport à Yates.

“J’ai un avantage avec Yates, donc je dois arriver à Milan avec un peu de tempsSi plus tard je gagne le Giro avec une seconde ou deux minutes, ce sera pareil », a-t-il conclu.