YAY Games augmente de 55% en 24 heures : les endroits pour l’acheter

YAY Games (YAY) a affiché une augmentation de prix de 55% en 24 heures, ajoutant à un marché en constante évolution. Les prix des pièces de YAY Games sont en constante évolution depuis son lancement en août. En conséquence, les investisseurs, en particulier ceux qui cherchent à tirer profit du trading à court terme, ont du mal à l’ajouter à leur portefeuille d’actifs cryptographiques.

En raison de la demande croissante de YAY Games (YAY) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est YAY Games (YAY) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où jouer à YAY Games (YAY) en ligne

Vous vous grattez la tête en essayant de comprendre comment et où acheter des pièces YAY Games (YAY) en ligne ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces YAY que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des jeux YAY (YAY) en ligne :

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Que sont les jeux YAY (YAY) ?

YAY Games (YAY) est le jeton natif du protocole YAY Games.

Le YAY Games Protocol est une application décentralisée innovante (dApp) qui vise à agréger un large éventail de jeux basés sur la blockchain qui se concentrent sur les jetons non fongibles (NFT), le Play-to-Earn et la finance décentralisée (DeFi).

Les participants peuvent extraire des pièces YAY tout en jouant.

Dois-je acheter des jeux YAY (YAY) aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie tendance dans laquelle investir, YAY Games (YAY) pourrait être une bonne option pour vous. Leurs fourchettes de prix quotidiennes sont assez larges, ce qui signifie que la spéculation correcte du marché pourrait conduire à des bénéfices importants.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix YAY Games (YAY)

Il est difficile de donner une prévision de prix décisive pour YAY Games (YAY) en raison de ses prix de marché extrêmement volatils. La meilleure chose serait de spéculer avec ses mouvements de prix quotidiens, qu’en passant par la hausse de 55% des 24 heures précédentes, il pourrait poursuivre la tendance à la hausse au cours des prochaines 24 heures.

Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux YAY Games (YAY)

