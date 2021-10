Yay! Les ordonnances de la ville font enfin un retour à Animal Crossing

Image : Nintendo

Nintendo a partagé une énorme quantité de nouvelles sur Animal Crossing: Nouveaux Horizons lors de sa présentation spéciale pour le jeu cette semaine, et bien qu’il y ait tellement de contenu passionnant à espérer – une fonctionnalité dans la prochaine mise à jour gratuite (et finale) que nous attendons vraiment avec impatience le retour de ses ordonnances.

Au cas où vous l’auriez manqué, « Island Ordinances » dans New Horizons agira exactement comme les ordonnances l’ont fait dans Nouvelle feuille sur la 3DS – vous permettant de jouer comme vous le souhaitez – enfin, en quelque sorte. Si vous êtes le genre de personne qui n’a le temps de jouer que le soir, vous pouvez définir une règle pour rendre votre île plus active à ces heures. Si vous êtes plutôt un lève-tôt, vous pouvez faire de même. Vous voulez moins de mauvaises herbes et plus de succès dans la culture de certaines plantes ? Pas de problème, promulguez l’ordonnance « Belle île ».

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ‘Bell Boom’ est également inclus. On pense que c’est la même chose que l’option « Ville riche » dans Animal Crossing: New Horizons. Merci d’avance Isabelle ! En parlant d’Isabelle, c’est le personnage que vous devrez adopter pour adopter toutes ces ordonnances dans New Horizons ou ramener les choses à leurs anciennes habitudes.

Êtes-vous enthousiasmé par cette fonctionnalité de qualité de vie pratique qui fera enfin son retour dans New Horizons Version 2.0 le 5 novembre ? Lequel utiliserez-vous sur votre propre île ? Laissez un commentaire ci-dessous.