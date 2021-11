Yaya Bey a partagé une nouvelle chanson intitulée « made this on spot ». Il met en vedette le violoniste et compositeur VCR. « C’est une situation déroutante honnêtement. Les relations passent par tellement de transitions et les phases intermédiaires peuvent être vraiment difficiles. C’est ce que je peux dire de mieux sur cette chanson.

Bey a partagé The Things I Can’t Take With Me EP plus tôt cette année, qui a suivi la sortie de Madison Tapes l’année dernière.