Yaya Santiago repéré à l’entraînement de Tottenham, la signature de Paratici manquant

Un personnage intéressant a été aperçu lors de la dernière séance d’entraînement d’Antonio Conte au centre d’entraînement de Tottenham Hotspur vendredi après-midi.

Tottenham se prépare à relancer sa saison de Premier League avec une visite à Liverpool dimanche, à la suite d’une épidémie de coronavirus à Hotspur Way.

Les Spurs, qui n’ont joué aucun match dans aucune compétition depuis deux semaines, ont été mis à l’épreuve par le manager italien hier et un certain Yaya Santiago a été inclus dans la séance.

Les Lilywhites ont signé le passionnant Espagnol de 18 ans du Real Betis en 2019 et il y a 12 mois, il a fait ses débuts au niveau des moins de 23 ans.

Voici une photo du prospect adolescent, photographié à gauche d’Oliver Skipp.



Pierluigi Gollini absent ?

Tottenham pourrait potentiellement avoir une perspective d’académie rarement vue sur le banc contre Liverpool – mais ce n’est pas Santiago.

Pierluigi Gollini, le gardien remplaçant des Spurs, n’a pas semblé être présent à Hotspur Way vendredi.

Hugo Lloris, Alfie Whiteman et Brandon Austin ont tous été photographiés lors de la séance, mais il n’y avait aucun signe du gardien italien que Fabio Paratici a prêté à l’Atalanta l’été dernier.

Gollini n’a pas encore botté de ballon en Premier League pour Tottenham, étant un remplaçant inutilisé dans tous leurs 14 matchs mais, s’il est absent, l’un de Whiteman ou Austin pourrait bien être nommé dans l’équipe dimanche.

