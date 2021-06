Yaya Touré admet qu’il est étonné de la façon dont Eden Hazard utilise un « gros cul » pour se sortir du danger et distingue Luis Suarez et Sergio Aguero comme d’autres stars qui possèdent des compétences particulières

in

Yaya Touré admet qu’il a été abasourdi par la façon dont Eden Hazard et d’autres grands noms du football utilisent leurs “gros fesses” pour protéger le ballon de leurs adversaires.

Touré, qui a vu de ses propres yeux comment Hazard a utilisé son derrière à son avantage pendant ses jours en Premier League, a également distingué Antoine Griezmann, Luis Suarez et Sergio Aguero comme des experts avec leur derriere – mais aucun plus que l’homme du Real Madrid.

Touré et Hazard ont passé six ans en Premier League ensemble

Hazard, qui a connu une saison difficile avec le Real Madrid en raison d’une série de revers de blessure, s’est fait connaître comme l’un des meilleurs dribbleurs au monde au cours de ses six années à Chelsea avant de sceller un transfert vers la capitale espagnole.

Avec une petite taille, le centre de gravité bas du Belge lui a donné la brillante habileté de se frayer un chemin facilement hors du danger.

Et en parlant à ., Touré a expliqué en détail à quel point les clochards sont devenus importants dans le jeu moderne.

“Au sujet de la Belgique, nous devons parler d’Eden Hazard”, a-t-il déclaré.

“C’est presque devenu une blague à quel point ses fesses sont grosses, mais c’est très important pour sa façon de jouer au football.

Hazard, capitaine de la Belgique à l’Euro 2020, a terrorisé les défenses de la Premier League pendant sept ans

«Le danger est si dangereux que lorsque le ballon lui arrive, il a peut-être moins de cinq secondes avant que l’opposition ne soit sur lui – je sais depuis mon passage à City, vous voulez limiter son temps sur le ballon.

“Quand le ballon arrive à Hazard, il peut déjà sentir l’adversaire venir vers lui, alors il attend le dernier moment et utilise ses fesses pour les bloquer.”

“Cela repousse l’adversaire – presque comme un coup de poing – et ensuite, lorsqu’il aura ouvert cet espace entre lui et le défenseur, il s’éloignera et commencera l’attaque.”

“D’autres joueurs larges utilisent leurs fesses de cette façon, comme Antoine Griezmann pour la France, et vous pourriez voir Luis Suarez et Sergio Aguero l’utiliser à la Copa America, mais il n’y a personne de meilleur qu’Eden Hazard.”

Hazard a dit dans le passé qu’il aimerait travailler à nouveau avec Mourinho

«La façon dont il peut contrôler le ballon après avoir utilisé ses fesses, la façon dont il utilise ses fesses, son corps et ses hanches pour protéger le ballon lorsque les défenseurs lui courent dessus, la façon dont il peut tourner dans n’importe quelle direction après l’impact… c’est incroyable.”

L’ancien manager de Hazard, Jose Mourinho, a fait l’éloge du talent du joueur et a déclaré qu’il serait encore meilleur… s’il mettait le travail.

«Quand il entre sur le terrain, vous ne voyez pas le reflet d’une semaine de travail, vous voyez juste le reflet de son talent.

“C’est un joueur incroyable et vous pouvez imaginer s’il était un professionnel de haut niveau. Quand il est allé au Real Madrid, j’ai pensé wow, ce gars va dans le plus grand club du monde et va ressentir cette énorme pression pour être toujours au top, ce gars va gagner le Ballon d’Or, parce qu’il est incroyable .

“Mais en termes de forme physique, de vitesse, de condition physique, il serait un bien meilleur joueur [if he trained properly]. Ce que vous voyez, c’est juste le talent qui a amené Eden là où il est.