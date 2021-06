Yaya Touré : Comment Eden Hazard utilise ses fesses pour jouer au foot

L’ancien milieu de terrain de Manchester City et de Côte d’Ivoire, Yaya Touré, a récemment écrit un article pour . sur la façon dont Eden Hazard utilise ses fesses pendant le jeu pour obtenir et garder le contrôle du ballon.

“C’est presque devenu une blague à quel point ses fesses sont grosses, mais c’est très important pour sa façon de jouer au football. Hazard est si dangereux que lorsque le ballon vient à lui, il a peut-être moins de cinq secondes avant que l’adversaire ne soit sur lui – je sais depuis mon passage à City, vous voulez limiter son temps sur le ballon.

“Quand le ballon arrive à Hazard, il sent déjà l’adversaire venir vers lui, alors il attend le dernier moment et utilise ses fesses pour les bloquer. Cela repousse l’adversaire – presque comme un coup de poing – et ensuite, lorsqu’il aura ouvert cet espace entre lui et le défenseur, il s’éloignera et commencera l’attaque.

“D’autres joueurs larges utilisent leurs fesses de cette façon, comme Antoine Griezmann pour la France, et vous pourriez voir Luis Suarez et Sergio Aguero l’utiliser à la Copa America, mais il n’y a personne de meilleur qu’Eden Hazard.”

“La façon dont il peut contrôler le ballon après avoir utilisé ses fesses, la façon dont il utilise ses fesses et son corps et ses hanches pour protéger le ballon lorsque les défenseurs courent vers lui, la façon dont il peut tourner dans n’importe quelle direction après l’impact, c’est incroyable.”

L’article est une lecture très intéressante car, comme le dit Touré, c’est devenu une sorte de blague courante sur le postérieur de Hazard. Ainsi, voir une analyse tactique de la façon dont lui et les autres joueurs utilisent les leurs pendant le jeu est assez unique.

Vous pouvez voir Hazard et ses fesses en action ce week-end alors qu’ils affronteront une nation à déterminer dans le cadre des huitièmes de finale de l’EURO dimanche.