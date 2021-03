Yaya Touré sur son amour pour la légende de Man City, Sergio Aguero, rend son verdict sur les chances quadruples et où pourrait être la prochaine superstar argentine

Yaya Touré savait que la signature de Sergio Aguero apporterait le succès à Manchester City et pense qu’il fait partie des grands noms de la Premier League.

Le temps d’Aguero à City prendra fin cet été lorsque son contrat à l’Etihad expirera.

Yaya Touré a remporté trois titres de Premier League avec Sergio Aguero

Il partira en tant que meilleur buteur du club et quatre titres de Premier League à son actif – et probablement un cinquième.

Touré a passé huit ans à City après avoir rejoint en 2010, un an avant que l’attaquant argentin ne déménage à Manchester de l’Atletico Madrid.

Il a partagé une grande partie du succès remporté par le club au cours de la dernière décennie et a rendu hommage à son ancien coéquipier sur talkSPORT mardi.

« Beaucoup de personnes proches de l’équipe savent à quel point j’aime Aguero depuis le début quand il a signé pour Man City sous (Roberto) Mancini », a déclaré Touré.

«J’ai toujours dit que si nous pouvions avoir un joueur comme Aguero, ce serait un énorme coup de pouce pour le club.

«Quand il est venu, c’était un petit gars mais un gars souriant – un gentil garçon. Il a juste essayé d’apprendre et de comprendre.

«Travailler avec lui a été un grand plaisir. Quand les choses sont si belles, vous voulez que ça continue, mais à la fin de la journée, tout se termine.

«C’est assez difficile pour les fans et les anciens joueurs. S’il doit signer pour un autre club, ce sera assez difficile de voir cela, mais c’est ce que c’est. C’est du football.

Sergio Aguero quitte Man City après dix ans au club

«Il est de loin l’un des meilleurs attaquants que Man City ait jamais eu, marquant quelque chose comme 200 buts. C’est incroyable.

«Il ne l’a pas seulement fait à Man City, il est allé à l’Atletico, en Argentine, il a commencé là-bas, il a marqué 12 tours du chapeau. [in the Premier League].

«Il est là-haut avec Thierry Henry, Alan Shearer et de plus en plus. Un grand, grand joueur. Une grande légende de ce club.

«En fin de compte, les choses se terminent. Avec toutes ses contributions aux fans de City, au club et à l’honneur, je pense que c’est bien mérité.

« Pour moi Aguero, tout le monde sait à quel point j’aime Aguero, il a toujours été le meilleur attaquant de Manchester City sans aucun doute. »

Le but d’Aguero contre QPR restera l’un des plus grands moments de l’histoire de la Premier League

Aguero entre dans le chant du cygne de sa carrière à Man City avec la chance d’ajouter à sa récolte de trophées déjà impressionnante.

Ils peuvent encore terminer un quadruple sans précédent. La Premier League est en vue, ils ont terminé la finale de la Coupe Carabao et se portent bien en FA Cup et en Ligue des champions.

« Ils ont une bonne équipe et tout se passe bien », a ajouté Touré.

«Je pense que tout est possible et cette nouvelle d’Aguero sera un peu difficile, mais maintenant tous les gars, ses coéquipiers et le club peuvent essayer d’aller de l’avant pour le faire pour lui.

« Je pense que ce sera l’un des derniers de son époque. »

Et quant à sa prochaine destination, Barcelone et le Paris Saint-Germain ont été évoqués avec un retour dans son club d’enfance, Independiente, en Argentine.

Tout dépend de son ambition pour le crépuscule de sa carrière.

Yaya Touré dit que le prochain mouvement d’Aguero dépend de son ambition

Touré a déclaré: «Lorsque les joueurs atteignent son âge, certains joueurs veulent rentrer chez eux, certains veulent bien finir ou peut-être plus l’ambition de faire autre chose.

«Beaucoup de gens ont parlé de Barcelone et ce serait lui et son meilleur ami, Lionel Messi, d’être ensemble dans la même équipe.

«C’est un joueur autonome, il peut aller où il veut et cela dépend de ce qu’il veut pour son avenir. Ce qu’il veut réaliser à nouveau, moins ou plus, c’est assez délicat.