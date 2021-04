‘Yayagram’, la station avec Raspberry Pi 4 pour faciliter l’envoi de messages vocaux pour les personnes âgées | La technologie

Si vous devez voir une invention aujourd’hui, que ce soit le Yayagram, une magnifique boîte de communication pour les personnes âgées qui vous permet d’envoyer facilement des messages audio à Telegram, mais aussi de recevoir des messages texte qui sont imprimés sur du papier thermique.

Twitter est de plus en plus un gouffre de haine, mais de temps en temps, vous trouvez des histoires surprenantes, émouvantes, drôles et aussi des inventions surprenantes qui sont nés grâce à l’ingéniosité. Parfois, ces qualités se rejoignent et nous rencontrons des histoires comme le Yayagram.

Manuel Lucio, Manu ‘Manu @mrcatacroquer’ sur Twitter, est l’auteur de cette merveille, une station de communication qui permet d’envoyer des messages vocaux à Telegram, mais aussi de recevoir des SMS imprimés sur papier thermique.

Pour créer cela, en plus de la compétence et de l’imagination, Manu a utilisé un Raspberry Pi 4. Vous savez déjà, assez bien, que nous aimons le concept de ces mini-ordinateurs, car ils sont très compétents dans les tâches de base, mais ils sont idéaux pour commencer à prendre des mesures en robotique ou en programmation, par exemple.

Le Yayagram (qui n’est pas Yayogram car Manu n’a qu’une grand-mère) fonctionne comme une ancienne station de communication: il y a une prise qui relie «Yaya» à l’un des petits-enfants, dans une liste verticale dans laquelle chacun a une prise.

En mettant la prise jack dans la fente appropriée et en maintenant le bouton rouge enfoncé, nous enregistrons et envoyons une note vocale audit contact. Manu a programmé un système qui permet au contact Telegram de savoir si son yaya est en ligne ou s’il enregistre un son, comme cela se produirait si à partir d’un autre téléphone vous commenciez à effectuer ces actions.

Cependant, la magie ne s’arrête pas là, puisque le Yayagram vous permet de recevoir des messages texte (pas vocaux, attention là-bas) qu’il imprime automatiquement sur du papier thermique.

Bonjour tout le monde, je vous présente le Yayagram! Un appareil qui aide les personnes âgées à communiquer avec leurs petites-filles et petits-enfants. Comment? J’ouvre le fil avec les détails du pot! pic.twitter.com/qR4zA6iq4c – Manu (@mrcatacroquer) 18 avril 2021

Comme Manu le commente dans le fil, la prise, les voyants et le bouton d’enregistrement utilisent les broches GPIO du Raspberry tandis que l’imprimante utilise les ports RX et TX de la carte et, pour tout contrôler, différentes commandes sont utilisées à partir de Python. Dans ce lien, vous avez la bibliothèque pour envoyer et recevoir des messages Telegram.

Maintenant, l’invention est merveilleuse, mais … Pourquoi Telegram? Pourquoi n’y a-t-il pas de haut-parleur? Un mobile n’est-il pas meilleur parmi ces grands écrans?

Et oui, toutes les questions ont une réponse logique. La première chose, Manu a décidé d’utiliser Telegram car il semble que WhatsApp -Facebook- ne le regarde pas pour des décisions commerciales que nous connaissons tous et, en plus, il est beaucoup plus facile de programmer des commandes pour Telegram.

Ce sont quelques fonctions peu connues du Raspberry Pi, une série d’utilisations que nous pouvons donner à la carte mère pour créer un appareil totalement différent.

Concernant la préférence de ce système de communication par rapport aux autres, la réponse est simple: c’est un moyen rapide et facile d’avoir toutes les petites-filles très accessibles sur le panneau jack Et, en plus, le Yayagram n’a pas de haut-parleur car, à 96 ans, sa grand-mère n’a pas une très bonne audition, donc l’imprimante était meilleure. Et un écran tactile n’est pas non plus le meilleur.

Comme vous pouvez le voir, c’est une invention fantastique et, sûrement, un cadeau dont sa grand-mère aura été très enthousiasmée.