Yazmin Jauregui brille et conquiert le tournoi des poids paille Global Combat

in

Combate Global a organisé son premier tournoi féminin d’une nuit dans la division paille ce vendredi 13 août. Huit combattants cherchaient à remporter le tournoi, avec l’engagement de gagner trois combats pour ce faire.

Dans les quarts de finale et les demi-finales, le format serait un seul tour de cinq minutes. Une fois en finale, le combat serait de trois rounds de cinq minutes. Le vainqueur du tournoi serait confirmé comme le concurrent n ° 1 des poids paille, cherchant à affronter la championne Mely Martinez.

Lors du premier combat du tournoi, la Française Claire Lopez a battu la Mexicaine Karen Cedillo par décision unanime. Quelques instants plus tard, la Mexicaine Paulina Vargas a dépassé l’Espagnole Claudia Diaz par décision partagée. De cette façon, la demi-finale entre Lopez et Vargas a été finalisée.

Dans l’autre clé du tournoi, la Dominicaine Criszaida Adames serait la première à obtenir son passage en demi-finale en battant la Nicaraguayenne Yajaira Cunningham par décision unanime. Quelques instants plus tard, le Mexicain Yazmin Jauregui a battu Stephanie Frausto, également par décision unanime. Ainsi, l’autre affrontement en demi-finale entre Adames et Jauregui a été défini.

La Française Claire Lopez obtiendrait la première place du tournoi. L’Européenne a soumis la Mexicaine Paulina Vargas en 3:43 et a scellé sa passe pour la finale. Quelques instants plus tard, Yazmin Jauregui a rendu compte de Criszaida Adames. La victoire de Jauregui est intervenue via TKO à 3:14, après avoir vaincu son rival contre le filet.

La table était mise pour la finale entre la Française Claire Lopez et la Mexicaine Yazmin Jauregui. Le duel promettait de l’intensité et ne décevrait pas. Après quelques échanges, Lopez chercherait à mener le combat au sol. Il y réussira brièvement, mais Jauregui retrouve rapidement sa verticale. Serré dans le corps à corps contre le maillage, Yazmin travaillerait patiemment à punir Claire à plusieurs reprises.

Lorsqu’elle a enfin pu ouvrir la distance, la Mexicaine s’est lancée à l’avant écrasant les Français avec un volume de coups et forçant l’intervention de l’arbitre à arrêter le combat. De cette façon, Yazmin Jauregui remporte le tournoi des poids paille et est confirmé comme le prétendant n ° 1 de la division.