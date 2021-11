Yeиdry XJ Balvin dévoile son nouveau single « Instinto »

L’auteur-compositeur-interprète acclamé, YEИDRY, et l’ambassadeur du reggaeton colombien, J Balvin, sortent leur nouveau single « Instinto » via Virgin Music US Latin / Sony Music US Latin / RCA Records. La chanson a été produite par Lexus & Keityn (Karol G, Sebastian Yatra, J Balvin), qui ont magnifiquement fusionné la voix céleste de YEIDRY avec le don incomparable de J Balvin pour créer des succès mondiaux. « Instinto » marque les débuts dans le reggaeton de la chanteuse dominicaine-italienne, affirmant son indéniable talent pour briser les barrières linguistiques et musicales, et ce, selon ses propres termes.

« Un homme et une femme aspirent à l’amour lascive en dehors de leurs relations mondaines respectives. Ils suivent leur instinct car ils sont attirés l’un par l’autre à la fois émotionnellement et physiquement… Mais au final, ils n’agissent pas sur leurs sentiments et ils résistent », explique YEИDRY à propos du sens de la chanson.

La vidéo impressionnante a été réalisée par le célèbre réalisateur José Emilio Sagaró (Karol G, Anuel, Romeo Santos) et tournée à New York. À travers l’œil artistique de Sagaró, nous voyons l’histoire de deux personnes très attirées l’une par l’autre qui travaillent ensemble sur une mission tout en combattant leurs propres sentiments de luxure. Voyez comment se déroule l’histoire de « Instinct » ici.

En septembre, YEИDRY a fait ses débuts dans l’un des plus grands festivals d’Amérique, Austin City Limits, et le mois dernier, ils ont joué aux côtés de certaines de leurs plus grandes inspirations, l’icône R&B Mary J. Blige et l’incroyable Jazmine Sullivan, à l’emblématique Apollo Theatre de Harlem, NEW YORK. Demain soir, YEИDRY se produira au célèbre Corona Capital Festival au Mexique sur la scène BOSQUE à 18h20. Il participera également au festival Isle of Light en République Dominicaine en mars prochain avec C. Tangana, Tokischa, Cimafunk et bien d’autres. Restez à l’écoute pour plus de musique et des nouvelles importantes de YEИDRY à venir bientôt !

« Global Reggaeton Ambassador » et cinq fois lauréat du Latin GRAMMY J Balvin est l’un des 10 meilleurs artistes de streaming au monde sur Spotify. Billboard l’appelle « l’acte le plus important que la musique latine ait vu depuis de nombreuses années » et Pitchfork comme « le visage du reggaeton moderne ». Son dernier album, « JOSE », comprend des singles qui dominent tous les charts, « Qué Más Porque ? » avec María Becerra, « Que Locura » et « In Da Getto » avec Skrillex. « In Da Getto » a récemment atteint le sommet des charts, gagnant officiellement J Balvin son 30e n ° 1 sur Latin Airplay et l’établissant comme le plus grand succès de la musique latine de la dernière décennie.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=xWdiJ5z_tkI