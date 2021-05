DeFi

Yearn BuyBacks Une autre trempette YFI; Mais dans leur forme actuelle, les bons du Trésor DAO “ mis en place pour l’échec financier ”

Poursuivant son thème de rachat et de construction, le projet Yearn a acheté 8,15 YFI supplémentaires pour 408 000 $ à un prix moyen de 50 121 $ par YFI.

Cet achat comprend également deux précédents rachats plus petits qui n’ont pas été annoncés par l’équipe; le dernier a été acheté à 60 000 $.

«Les entreprises Tradfi effectuent des rachats à la hausse. Yearn effectue des rachats en descendant. Construit différemment », a commenté Ceterispar1bus.

Tombant à 58655 $ au cours des dernières 24 heures, en ligne avec le reste du marché de la crypto-monnaie, le prix YFI a déjà récupéré au-dessus de 68k $. Le blue-chip DeFi est actuellement en baisse de 25% par rapport à ATH de 90786 $, cinq jours en arrière, selon CoinGecko.

Le protocole de financement décentralisé (DeFi) a généré 20 millions de dollars de revenus depuis son lancement, sa valeur totale verrouillée (TVL) dépassant 4 milliards de dollars.

Cependant, le problème avec la trésorerie de Yearn est le fait que presque tout est dominé par l’actif natif YFI, tout comme d’autres projets comme Uniswap, Aave, SushiSwap, MakerDAO et bien d’autres, comme l’a noté Mason Nystrom, analyste de recherche chez MessariCrypto.

Au cours de l’année écoulée, le marché haussier a fait monter en flèche les bons du Trésor DAO, les dix premiers bons du Trésor traitant des bilans valant des centaines de millions ou des milliards de dollars. Cependant, Nystrom souligne que «les DAO dans leur forme actuelle sont mis en place en cas d’échec financier».

En effet, presque tous ont tous leurs actifs dans leur jeton natif, ce qui les soumet aux turbulences du marché. Ces bons du Trésor n’ont pas de gestion des risques appropriée pour couvrir les dépenses immédiates et les marées incertaines météorologiques. Roberto Talamas, un autre chercheur de Messari a déclaré:

«Alors que les trésoreries DAO continuent de croître, des cadres appropriés de gestion des fonds et des risques devraient jouer un rôle plus important dans le processus de gestion de la trésorerie afin de garantir que les protocoles sont bien capitalisés dans différents environnements de marché.»

