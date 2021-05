DeFi

Yearn capitalise sur Retail Mania et envoie YFI à presque un ATH à six chiffres

L’équipe Yearn a lancé son propre jeton sur le thème des chiens, WOOF, qui est lié bidirectionnel à YFI. Il enregistre actuellement 25,76 millions de dollars en volume et 11,20 millions de dollars en TVL sur Uniswap V3.

YFI s’est réveillé de son sommeil pour simplement atteindre un sommet sans précédent à 95650 $ sur Coinbase

Le jeton de premier ordre s’échangeait autour de 52000 $ mardi avant de devenir fou pour atteindre près de six chiffres alors qu’il atteignait 93435,53 $. Au moment de la rédaction de cet article, YFI se négocie à environ 80 500 $.

Depuis son creux de 7500 $ en novembre, YFI a lentement progressé, rien d’excitant plutôt ennuyeux dans le marché haussier en cours. Mais la hausse explosive de cette semaine n’était pas différente pour la pièce, qui pendant l’été DeFi valait plus d’un BTC et était celle qui a atteint 20000 $ ATH de Bitcoin avant l’actif d’un billion de dollars lui-même.

Et encore une fois, il est allé à quelques centimètres d’atteindre 100000 $ avant Bitcoin.

Ce qui est intéressant, c’est que YFI pourrait enfin commencer le dernier été DeFi, comme l’a noté Su Zhu, le PDG de Three Arrows Capital, «YFI mène toutes les defi szns.

Cela se voit dans les gains déjà enregistrés par les pièces DeFi au cours des dernières 24 heures, en hausse de 10% à 50%.

Mais qu’est-ce qui a poussé YFI à faire l’expérience de cette montée en puissance de 84% en un jour en plus du fait que nous sommes dans la manie?

L’équipe Yearn a simplement fait un geste de génie, capitalisant la manie de la vente au détail en cours autour des pièces de monnaie sur le thème des chiens, qui ont envoyé SHIBU, AKITA et plusieurs autres pièces inspirées de DOGE lors d’un rassemblement qui fait fondre le visage.

Tard mardi, le développeur principal de Yearn, Banteg, a présenté Woofy, qui est non seulement la pièce la plus tendance sur le site de données CoinGecko, mais également assis sur la première page d’Uniswap V3 avec plus de liquidités que Shiba Inu (SHIB).

Au moment d’écrire ces lignes, Woofy gère un volume de 25,76 millions de dollars sur Uniswap V3, contre 2,37 millions de dollars en volume par Wrapped Dogecoin (WDOGE) et 79,51 millions de dollars par Shibu Inu. En ce qui concerne TVL, WOOFY a une valeur totale verrouillée de 11,20 millions de dollars, tandis que 10,82 millions de dollars et 8,51 millions de dollars dans WDOGE et SHIB, respectivement.

«Le jeton de compagnon chien bleu de Wifey utilise une technologie spéciale Woof qui permet une conversion bidirectionnelle entre les deux. Cela signifie que vous pouvez être exposé à une pièce de monnaie de chien léger et à la puce bleue DeFi chérie en même temps », a-t-il expliqué.

Le rattachement bidirectionnel de WOOF à YFI à un prix bas signifie que pour chaque 1 YFI, 1 million de WOOF est libéré. Et avec toute l’excitation autour des pièces de monnaie pour chiens, maintenant tout le monde en veut un morceau.

