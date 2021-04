Yearn Finance dévoile la plateforme de distribution de subventions décentralisée ‘Coordinape’

Le protocole de coffre-fort de rendement Yearn Finance a révélé aujourd’hui les détails de «Coordinape», une nouvelle plate-forme de distribution du budget de 40 000 $ par mois pour les subventions communautaires Yearn DAO – une seule initiative dans le cadre d’un effort plus large visant à décentraliser davantage la gouvernance d’Annn.

Le fondateur de Yearn, Andre Cronje – qui a déclaré dans une interview avec Cointelegraph qu’il ne participait plus au développement «quotidien» de Yearn – a révélé le programme dans un article de blog ce matin.

Chaque membre de Coordinape aura une quantité fixe de «points d’allocation» qu’il pourra distribuer aux autres membres avec lesquels il a travaillé au cours d’un mois donné. Les membres ayant le plus d’interactions et d’allocations recevront des portions pondérées du budget des subventions.

Bien qu’il existe d’autres outils pour la distribution de récompenses par programme, tels que Colony, une plate-forme DAO récemment rééditée, Tracheopteryx, membre principal des opérations de Yearn, a déclaré qu’une solution interne était nécessaire pour les besoins uniques de Yearn.

«Nous avons un budget mensuel de subventions de 40 000 $ et des dizaines de contributeurs actifs. Comment décidez-vous combien donner à chaque personne? Vous pouvez utiliser un DAO pour décider de l’allocation pour chaque personne une par une, mais cela ne tient pas compte », a-t-il déclaré. «Coordinape permet à chaque contributeur d’attribuer des jetons à tous ceux qu’il pense apporter de la valeur, alors quand vous regardez l’allocation totale de tous les contributeurs, c’est un moyen assez précis et efficace d’attribuer des récompenses asymétriques. Rien d’autre ne fait cela. »

Comme discuté pour la première fois dans Cointelegraph Magazine, Tracheopteryx et d’autres travaillent sur Coordinape depuis février. La plate-forme est inspirée de Teal, une école de théorie organisationnelle qui prône l’autogestion des travailleurs, ainsi que les développements récents en matière de choix social informatique.

Une confiance sans confiance

Selon Tracheopteryx, le but ultime de la structure de gouvernance de Yearn est de «déplacer davantage de pouvoirs décisionnels des épaules du multisig vers un réseau d’équipes autonomes et autogérées».

À première vue, cependant, la structure de récompense de rapport conjoint de Coordinape semble en contradiction avec l’espace plus large de la crypto-monnaie. Les utilisateurs faisant état de leurs contributions mutuelles pourraient rapidement et facilement être joués grâce à une coordination légère, contraire aux élégantes incitations économiques et à la sécurité qui sous-tendent tant de systèmes de contrats intelligents.

Cependant, Tracheopteryx dit que cette confiance au niveau social est la clé du succès de Yearn.

«Lorsque vous travaillez dans crytpo, vous êtes parfois tellement habitué à penser aux systèmes sans confiance, aux vecteurs d’attaque et aux environnements conflictuels que vous ne pouvez rien voir d’autre. Mais la réalité de la plupart des équipes créatives est qu’il s’agit d’environnements hautement collaboratifs. Nous avions besoin d’un mécanisme de consensus qui valorise ce type d’énergie. Cela ne peut fonctionner que sur une blockchain sans confiance, tout comme une orchidée ne peut fleurir que grâce à la physique de la matière. «

Il a noté que «les incitations sont assez faibles» pour jouer sur la plate-forme et que de par sa conception, elle ne peut pas être manipulée «de manière catastrophique».

Comme Cronje l’a écrit dans son article de blog, tout comme Yearn lui-même, Coordinape est un outil qui «provient d’un besoin personnel, mais peut être généralisé pour aider toute autre organisation / DAO aux prises avec un problème similaire.» L’équipe publiera dès que possible une version open source de Coordinape et est «ravie de voir comment les gens ajoutent de la valeur et de l’innovation».