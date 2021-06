Informations Bitcoin

Yearn Finance (FYI) cible la verticale d’échange décentralisée, des « milliards de dollars » inexploités

L’équipe essaie de faire fonctionner les stratégies DEX en attendant que les protocoles du créateur de Yearn, Andre Cronje, soient prêts pour la production.

Les frais de gaz sur Ethereum ont considérablement baissé, atteignant actuellement 10 gwei, qui ont momentanément dépassé les 2 000 gwei lors de la récente correction.

Mais le marché a besoin d’une autre baisse des prix du gaz à un chiffre pour que le créateur de YFI, Andre Cronje, en libère un pour les différents projets sur lesquels il a travaillé. Faisant référence à ce tweet d’avril, au cours du week-end, Cronje a tweeté,

« Les prix du gaz sont un peu plus tôt que prévu. Mais ETA a l’air bien. N’utilisera pas l’adresse du déployeur, cependant.

Alors que Cronje n’a pas encore déployé son nouveau projet, le spécialiste pseudonyme de la sécurité des coffres-forts de Yearn Finance “Doggy B” dit comme beaucoup dans la communauté Ethereum, ils se concentrent également sur les solutions de couche 2. Le développeur principal de Yearn a déclaré à Cointelegraph lors de la conférence Bitcoin Miami,

«Beaucoup de stratèges ont joué avec des chaînes latérales, redéployant des coffres sur des chaînes latérales. Le coffre-fort serait toujours sur ETH, mais il s’approvisionnerait en liquidités via un pont depuis la sidechain. »

Il a en outre partagé qu’ils travaillaient à faire fonctionner les stratégies DEX parce que les utilisateurs doivent “faire face à une perte impermanente”.

« La seule verticale où ce sont des milliards de dollars que nous n’avons pas encore exploités », Yearn trouve une stratégie DEX viable qui consiste actuellement à utiliser les liquidités de deux coffres et à les combiner pour créer une position de pool DEX. D’un point de vue économique symbolique, Doggy a déclaré :

« Nous n’avons tout simplement pas trouvé beaucoup de choses où il est logique d’en avoir un, à part imprimer plus d’argent. »

Par exemple, Keep3r a des discussions internes autour d’un nouveau jeton. Ici, quelque chose comme Aave, où le jeton est un filet de sécurité pour le marché monétaire, “pourrait stimuler l’utilisation de YFI, générer de la valeur pour YFI, sans simplement imprimer de nouveaux jetons”, a-t-il déclaré.

Quant à une solution d’assurance pour Yearn, il n’y a pas de calendrier pour un tel projet car il pourrait être lancé dans « quelques mois » ou il « pourrait être demain ».

“André a fait des trucs, et nous attendons qu’ils soient prêts pour la production”, a ajouté Doggy.

