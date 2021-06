DéFi

Yearn Finance TVL et le nombre total d’utilisateurs atteignent un nouvel ATH au milieu d’une action sur les prix faible

Le marché des crypto-monnaies est de mauvaise humeur, avec plus de 1 000 milliards de dollars anéantis depuis un sommet historique de 2,6 milliards de dollars le 12 mai.

Bitcoin et Ether sont tous deux en baisse d’environ 44% par rapport à leur récent pic, et les protocoles de finance décentralisée (DeFi) ont perdu 35% à 90% de leur valeur au cours des 30 derniers jours.

L’actif natif de YFI du projet DeFi de premier plan de Yearn Finance est également en baisse de 59% par rapport à son ATH de 90 786 $ le 12 mai, selon Coingecko. Au moment de la rédaction, la pièce de capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars se négociait à 36 295 $.

Cependant, contrairement au prix YFI, le protocole, qui est un service d’agrégation pour les investisseurs DeFi leur permettant de former une agriculture de rendement, connaît une croissance dans d’autres aspects.

En ce qui concerne la valeur totale verrouillée (TVL), le projet a amassé plus de 4,8 milliards de dollars, dépassant le sommet de 4,65 milliards de dollars du mois dernier.

Cependant, le projet a accumulé un peu plus de 2 millions d’ETH, contre 4,4 millions d’ETH à la fin septembre de l’année dernière. Au cours de cette période, le prix de l’ETH est passé d’environ 345 $ à maintenant 2 420 $, selon DeFi Llama.

Le nombre de BNB sur le projet est également de 14 millions contre 75,5 millions début septembre, et depuis lors, le prix du jeton natif de Binance est toujours en hausse de 1,268 %. Pourtant, ETH et BNB verrouillés sur le protocole ont augmenté cette année.

Compte tenu de la disparité entre la TVL et le prix, le marché ne le considère cependant pas comme une bonne mesure pour évaluer la croissance et la santé d’un projet.

Selon Mira Christanto de Messari Research, TVL est inutile en tant que signal de prix car il suit le capital qui est mercenaire et temporaire, tous les capitaux ne sont pas égaux, et c’est la valeur extractible maximale – “dans une liquidation, les investisseurs se soucient de la protection contre la baisse, pas valeurs maximales.

Pendant ce temps, outre TVL, le nombre total d’utilisateurs est également passé à 33 465. Début avril de cette année, Yearn a franchi le seuil des 30 000 utilisateurs au total, et avant cela, 20 000 ont été atteints en octobre.

yearn.finance/USD YFIUSD

36 216,9129-$789,53-2,18 %

Volume 187,92 mVariation -789,53$Ouvert36 216,9129$Circulation 36,64 KMarket Cap 1,33 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.