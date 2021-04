DeFi

Yearn Finance (YFI) profite du marché baissier et achète sa propre trempette

Projet de financement décentralisé (DeFi) Yearn a acheté 27,97 YFI pour 1,164 million de dollars avec une partie des bénéfices du protocole dans le cadre de sa proposition de rachat et de construction, YIP-56.

Fait intéressant, cet achat a été effectué le week-end lorsque le marché a connu un crash. Yearn.Finance a en fait acheté sa propre trempette.

Le prix de YFI a chuté d’un peu moins de 41 500 $ au cours de cette baisse par rapport au tout nouveau sommet historique de 54 266 $ la veille.

Juste un jour avant cela, Yearn avait placé une autre enchère pour racheter YFI jusqu’à 404 790 DAI par YFI.

Ce qui est plus intéressant, c’est que Yearn a acheté ces presque 28 YFI à un prix moyen de 41 621 $ par YFI, marquant peut-être le creux de la crise et amenant YFI encore une fois plus haut vers un nouvel ATH à environ 57 400 $.

Au moment de la rédaction de cet article, YFI s’échangeait autour de 54 600 $.

Yearn.Finance est une puce bleue DeFi qui permet aux utilisateurs d’optimiser leurs revenus sur les actifs cryptographiques grâce à des services de trading et de prêt.

Au cours du week-end, sBTC yVault a été migré de la v1 vers la v2 pour que les utilisateurs obtiennent des rendements plus élevés. Pendant ce temps, la logique de la valeur totale (TVL) du protocole continue d’augmenter, dépassant 3 milliards de dollars.

yearn.finance/USD YFIUSD

52 350,5589 10 229,30 $ 19,54%

Volume 824,6 m Variation 10229,30 $ Ouvert 52350,5589 $ Circulation 36,63 KM Limite du marché 1,92 b

