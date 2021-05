“ Years Gone By ”: un joyau Stax du guitariste de blues Albert King

Au début de 1969, le joueur de 45 ans Albert King était de retour aux studios Stax Records, situés dans une ancienne salle de cinéma au 926 East McLemore Avenue à South Memphis. Il était là avec Booker T Jones, Steve Cropper, Duck Dunn et Al Jackson Jr pour enregistrer ce qui allait devenir son troisième album, et son premier LP proprement dit, Years Gone By.

Écoutez Years Gone By now.

Le groupe de soutien de quatre hommes est, bien sûr, mieux connu sous le nom de Booker T & The MG’s, et leur cohésion et leur affinité naturelle sous-tendent cet album de blues facile à rouler, offrant le lit musical parfait sur lequel Albert projette sa fabuleuse guitare et sa voix.

Stax a sorti un seul single de l’album, le décontracté et sensuel «Drowning On Dry Land», et bien que cela fonctionne très bien dans le contexte de l’album, il n’était pas destiné à capturer suffisamment de pièces radiophoniques pour le placer dans la liste des best-sellers. . Un bien meilleur choix de single aurait été les Homer Banks, Allen Jones et James Cross-écrit “Si le lavage ne vous attrape pas, le rinçage Will.” Les auteurs-compositeurs ont produit un certain nombre de succès pour Stax, et cela aurait pu en être un autre.

Une autre composition de Banks / Jones est «Heart Fixing Business», et c’est aussi une chanson forte, tout comme l’excellent «Cockroach». Years Gone By comprend également deux originaux de King, «Wrapped Up In Love Again» et «You Threw Your Love On Me Too Strong», le premier ouvrant l’album en beauté.

Il y a aussi deux reprises exceptionnelles sur l’album: une version de Chester Burnett (aka Loup hurlants) «Killing Floor» aux côtés de l’un des grands numéros lyriques du blues, «The Sky Is Crying» d’Elmore James.

Years Gone By a fait le palmarès des albums Billboard le 24 mai 1969, et a continué à culminer au n ° 133. Ce faisant, il est devenu l’album le plus performant d’Albert King, en termes de position dans les charts. Avec toutes ses caractéristiques Albert King, tout connaisseur de blues adorera ce disque – en particulier la puissance brute de sa guitare.

Comme l’a dit un jour Joe Walsh: «Albert King pourrait faire exploser Eddie Van Halen de la scène avec son ampli juste en veille!» Qui sommes-nous pour ne pas être d’accord?

