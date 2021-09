Years & Years annonce un nouvel album Night Call et partage une nouvelle piste Crave

Chanteur pop britannique, auteur-compositeur et acteur Years & Years – alias Olly Alexandre – a annoncé les détails de son nouvel album Night Call, sorti le 7 janvier via Polydor Records.

L’annonce de Night Call est accompagnée du nouveau single “Crave”, que la chanteuse décrit comme une manière ludique d’habiter l’énergie sexuelle dérangée que j’ai toujours voulue. Il a ajouté: “Dans le passé, j’avais l’impression d’avoir été dominé par des relations toxiques, et j’avais l’impression que ce serait amusant de le renverser.”

La vidéo de la piste de danse palpitante et audacieuse présente Munroe Bergdorf et certains des acteurs de la série à succès C’est un peché, dans lequel Alexander a joué plus tôt cette année. Omari Douglas, Nathaniel Hall et David Carlisle font tous des apparitions dans la vidéo après la victoire du meilleur nouveau drame de l’émission aux National Television Awards plus tôt ce mois-ci.

Night Call est le premier album de Years & Years depuis Palo Santo en 2018 et a été influencé par la house française, le disco des années 70 et 80 et le chanteur R&B Sylvestre, l’hédonisme et l’évasion. Au cœur du disque se trouve l’idée de rechercher l’amour mais de trouver le pouvoir en soi, tandis qu’Alexander s’inspire de sa carrière d’acteur pour incarner la perspective d’un nouveau personnage.

Le disque poursuit l’exploration d’Alexander de la vie queer, reflétant son statut de voix puissante pour la communauté LGBTQ+, et brouille la frontière entre fantasme et réalité tout en capturant la joie et l’anticipation de sortir. « J’écrivais à partir d’un espace fantastique, coincé dans les mêmes quatre murs », dit Alexander. “Je voulais avoir le plus de plaisir possible dans la musique.”

L’album sera le premier d’Alexander en tant qu’artiste solo sous le nom de Years & Years. Ses anciens camarades de groupe Emre Türkmen et Mikey Goldsworthy ont confirmé leur départ du groupe plus tôt cette année, Alexander déclarant à Capital FM qu’ils s’étaient « éloignés musicalement ».

Night Call sort le 7 janvier et est disponible en pré-commande.