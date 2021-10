Years & Years annonce une tournée des arènes au Royaume-Uni et en Irlande pour 2022

Years & Years a annoncé les détails d’une nouvelle tournée des arènes au Royaume-Uni et en Irlande l’année prochaine. Vous pouvez consulter la liste complète des dates ci-dessous.

Les nouvelles dates de tournée d’Olly Alexander viennent à l’appui de son troisième album Night Call, qui a été annoncé le mois dernier et devrait sortir au début de l’année prochaine. Le prochain LP, qui sera le premier depuis que Years & Years est devenu le projet solo du chanteur Olly Alexander plus tôt cette année, débarquera le 7 janvier 2022 via Polydor.

Parlant de Night Call, Alexander a déclaré dans un communiqué: «J’écrivais depuis un espace fantastique, coincé dans les mêmes quatre murs. Je voulais avoir le plus de plaisir possible dans la musique.

Jusqu’à présent, il a été présenté en avant-première par les singles « Crave » et « Starstruck ». Suite à l’arrivée de « Starstruck » en avril, Years & Years a recruté Kylie Minogue pour un remix collaboratif du single.

Alexander s’est également associé à Elton John pour une reprise de « It’s A Sin » des Pet Shop Boys, le duo interprétant le morceau en direct aux BRITs 2021.

Ailleurs, Years & Years a réinventé « Edge Of Glory » de Lady Gaga pour marquer le 10e anniversaire de l’album 2011 de cette dernière, Born This Way.

Après la sortie de l’album, Alexander fera une tournée dans les arènes du Royaume-Uni et de l’Irlande en mai et juin. La tournée commencera au Brighton Centre le 19 mai, avec des spectacles à Bournemouth, Manchester et plus encore, avant de se terminer à Glasgow à Bellahouston Park le 25 juin. Un spectacle londonien est prévu pour la Wembley Arena.

Consultez la liste complète des dates de la tournée Years & Years 2022 ci-dessous. Les billets sont en vente à partir de 9h le 5 novembre. Visitez le site officiel pour plus d’informations.

Years & Years joue les dates de tournée des arènes britanniques et irlandaises suivantes en 2022 :

19 mai – Brighton, Centre

20 mai – Bournemouth, Centre international

21 mai – Birmingham, Resorts World Arena

26 mai – Londres, Wembley Arena

28 mai – Manchester, AO Arena

24 juin – Dublin, Musée national d’Irlande

25 juin – Glasgow, Bellahouston Park.

Pré-commande Night Call, sortie le 7 février.