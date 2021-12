Years & Years et Galantis partagent la vidéo de « Sweet Talker »

Years & Years – le projet mené par Olly Alexander – sort le clip vidéo de leur plus récent single avec Galantis intitulé « Sweet Talker ». En prélude, le single nous montre à quel son on peut s’attendre sur le nouvel album de l’artiste britannique, « Night Call », dont la sortie est prévue le 7 janvier.

« Sweet Talker » rassemble l’essentiel de la musique des deux artistes : de l’énergie, du fun et un rythme entraînant qui fait danser n’importe qui. Les paroles tournent autour du ghosting, dans un cri éhonté à cette responsabilité émotionnelle qui, de nos jours, semble si chère. La chanson vient après « Crave » – ​​​​une autre bande-annonce pour le nouvel album – « Startruck » et « Second To Midnight », un single de Kylie Minogue sur lequel Olly Alexander a collaboré.

Avec Sylvester et la French House comme références, Years & Years explore dans « Night Call » les tenants et aboutissants de la recherche de l’amour et de la vie queer ; les nouvelles chansons, composées comme Olly le dit lui-même « à partir d’un lieu imaginaire, pris au piège entre quatre murs », brouillent la barrière entre réalité et fantaisie, avec l’objectif clair de nous déplacer dans un autre monde pendant que nous les écoutons.

Years & Years a été nominé pour les Britanniques cinq fois au total, et tout au long de sa carrière musicale – avec deux albums studio derrière lui – il est devenu une icône pionnière de la pop moderne. Chantant sur et pour sa génération, Olly Alexander s’exprime dans ses pièces sur la santé mentale et les discriminations subies par la communauté LGBTQ+, et présente avec « Night Call » ce qui sera son album le plus essentiel et le plus mature à ce jour.

De plus, l’annonce du nouvel album s’accompagne d’une tournée au Royaume-Uni, « The Night Call Tour », qui débutera le 19 mai à Brighton et se terminera le 25 juin à Glasgow. Vous pouvez pré-commander « Night Call » sur le site officiel de l’artiste.

Nous vous laissons le lien pour l’écouter :