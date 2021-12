Years & Years publie le clip du dernier single « Sweet Talker »

Olly Alexander a partagé le clip de son dernier single Years & Years « Beau parleur”, un tube pop euphorique créé avec Galantis. La chanson apparaîtra sur le troisième album studio de Years & Years Night Call, qui sortira le 7 janvier.

Le visuel réalisé par Sophia Ray est un rêve de salle de bal aventureux. Alexander éloigne un jeu de clés d’un garde pour se retrouver poursuivi avant de pouvoir s’échapper. Il se retrouve dans une pièce remplie de confiseries, suivant des indices et relevant des défis qui le mènent finalement à une fête énigmatique.

« Je veux le chasser, le goûter / Rien ne peut remplacer cette envie que j’ai / Juste un autre moment en espérant / Je pourrais être le seul que vous voulez », chante Alexander sur le deuxième couplet, souhaitant désespérément satisfaire sa dent sucrée.

« J’écrivais depuis un espace fantastique, coincé dans les mêmes quatre murs », a déclaré Alexander plus tôt cette année à propos du prochain disque Years & Years. « Je voulais avoir le plus de plaisir possible dans la musique. »

Night Call sera la première sortie de Years & Years en tant que projet solo d’Alexander, plutôt que le trio qu’il était. Il fait suite à la communion de 2015 et à Palo Santo de 2018.

«Nous sommes dans ce groupe depuis une décennie, et pendant ce temps, nous nous sommes un peu éloignés musicalement, n’est-ce pas. Nous avons en quelque sorte cessé de faire de la musique ensemble, et lorsque nous avons annoncé que j’allais être Olly Years & Years, cela a mis du temps à venir si cela avait du sens », a déclaré Alexander à Capital FM plus tôt cette année. « Ces chansons que j’ai écrites il y a dix ans, certaines d’entre elles, je ne veux pas les laisser partir, je veux toujours le faire, alors je me suis dit que c’était juste de rester comme des années et des années je pense . »

Précommandez Night Call avant son arrivée le 7 janvier.