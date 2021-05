Yeclano Deportivo se rend au stade de Marbella pour conclure le championnat

22/05/2021 à 12:19 CEST

le Marbella reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Yeclano dans le Image de balise Antonio Lorenzo Cuevas lors de leur huitième réunion de la deuxième phase du deuxième B.

le Marbella est livré avec des esprits renforcés pour le match du huitième jour après avoir gagné à Sports Lorca dans le Francisco Artés Carrasco par 2-3, avec des buts de Juanmi Callejon, Chumbi Oui Tresaco. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des sept matchs disputés à ce jour, avec 28 buts marqués contre 27 encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Yeclano Deportivo a remporté la victoire contre le Marin lors de leur dernier match de la compétition (4-2), avec autant de Tonete, Alex Vaquero, Château et Iker Torre, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de la Marbella. Avant ce match, le Yeclano Deportivo il avait gagné dans six des sept matchs disputés dans la deuxième phase du deuxième B cette saison et a un record de 37 buts concédés contre 29 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Marbella ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, devenant ainsi une équipe presque imbattable à domicile. À la maison, le Yeclano Deportivo il a gagné deux fois et a été battu une fois dans ses trois matchs jusqu’à présent, ce qui fait de lui un adversaire performant en tant qu’outsider.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Image de balise Antonio Lorenzo Cuevas et l’équilibre est une victoire en faveur de Marbella. La dernière fois qu’ils ont affronté le Marbella et le Yeclano dans la compétition était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour le Marbella.

À ce moment, le Marbella il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Les locaux viennent au meeting en quatrième position et avec 31 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 29 points.