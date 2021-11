Yeelight fabrique maintenant des panneaux lumineux à LED de style Nanoleaf, et ils ne coûtent que 99 $

Yeelight n’est peut-être pas aussi connu que Philips Hue en matière d’éclairage, mais la marque a régulièrement fait des percées sur les marchés mondiaux au cours des cinq dernières années grâce aux ampoules LED intelligentes et à l’éclairage ambiant. Sa dernière ampoule W3 a la particularité d’être l’une des meilleures ampoules LED intelligentes sur le marché aujourd’hui, offrant les mêmes fonctionnalités que Hue à moitié prix.

Mais ce n’est pas l’ampoule LED intelligente sur laquelle je me concentre aujourd’hui. Yeelight prend au sérieux l’éclairage ambiant, et sa dernière incursion dans cette catégorie est le Smart LED Light Panels, un ensemble de neuf panneaux lumineux emboîtables qui se fixent à votre mur et peuvent être disposés dans la configuration de votre choix. Si cela vous semble familier, c’est parce que ce que propose Yeelight est presque identique aux panneaux lumineux de Nanoleaf, et ils se synchronisent même avec la musique.

Les panneaux lumineux LED intelligents de Yeelight coûteront 139 $, mais pour le Black Friday, ils sont en vente pour seulement 99 $, soit 30 % de réduction sur leur prix de lancement. En fait, Yeelight offre 30% de réduction sur l’ensemble de son catalogue avec le code Vendredi noir, donc si vous recherchez un éclairage intelligent abordable, vous devez agir dès maintenant sur cette offre.

Économisez 30% sur les produits Yeelight

Ces panneaux lumineux ont le même éclairage RVB de 16 millions que Nanoleaf, et vous pouvez facilement contrôler les modes d’éclairage et les activer ou les désactiver via Google Assistant et Alexa. Il existe 20 modes prédéfinis prêts à l’emploi, et vous pouvez configurer le vôtre et bien plus encore via l’application Yeelight, et comme Nanoleaf, vous avez la possibilité d’étendre les panneaux lumineux en fonction de vos besoins.

Donc, si vous avez regardé les panneaux lumineux de Nanoleaf mais que vous vouliez une option plus abordable, vous devriez jeter un œil aux panneaux lumineux Yeelight Smart LED.

