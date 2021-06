Yeezus : comment Kanye West a changé le paradigme du hip-hop

Sorti le 18 juin 2013, Yeezus est Kanye à son plus Kanye. Un album de poésie beat electro-dancehall qui le trouve mélangeant des métaphores sexuelles graphiques dans des bars sur les relations raciales en Amérique, son éclat dispersé allait définir la seconde moitié de sa carrière.

Chaque sortie d’album de Kanye West est un événement en soi. La ferveur qui entourait Ma belle fantaisie sombre tordue, et, un an plus tard, Watch the Throne, s’est intensifié de façon exponentielle lorsque Yeezus a été annoncé. L’air de mystère qui entourait l’album semblait frais à l’époque, mais maintenant c’est normal : de nos jours, le provocateur hip-hop emmène les gens dans la nature sauvage du Wyoming pour des sessions d’enregistrement et des feux de joie impromptus, et tout cela est merci à Yeezus.

Un départ sonore saisissant

Yeezus a quelques similitudes avec le précédent 808 et chagrin d’amour. Les deux albums sont des ruptures sonores frappantes par rapport aux trois qui les ont précédés, marquant la fin d’une époque et le début d’une autre. Ils sont clairsemés – ou semblent clairsemés – quand ce ne sont pas des œuvres tonales, et sont moins dépendants des paroles que ce à quoi nous nous sommes habitués de Kanye. Cela dit, Yeezus serait, en partie, défini par son contenu lyrique. Et bien que les effets de 808s et Heartbreak puissent encore se faire sentir dans le hip-hop, Yeezus reste l’album le plus percutant et le plus révolutionnaire de Kanye.

Yeezus est spécial parce que c’est un concentré de ce à quoi Kanye travaillait depuis My Beautiful Dark Twisted Fantasy – à certains égards, ce vers quoi il travaillait depuis le début de sa carrière (ou du moins depuis qu’il a mis Paul Wall sur le même album que Bordeaux 5‘s Adam Levine). C’est la preuve que le hip-hop peut prendre n’importe quelle forme. Depuis ses bons vendredis, Kanye s’était imaginé comme un loup déguisé en mouton (ou “le jour où Ice Cube a rencontré Michael Jackson,» alors qu’il rappait sur « Chain Heavy »). Maintenant, il avait même dépassé cela. Le hip-hop était tout. L’ère SoundCloud n’aurait probablement jamais eu lieu sans la ménagerie post-genre créée par Kanye sur Yeezus.

L’album présentait des contributions de tout le monde, des Daft Punk au producteur de hip-hop Arca. Ensuite, il y avait l’étoffe des fables rock : Rick Rubin entre dans la 11e heure pour dépouiller les chansons. Justin Vernon, mieux connu sous le nom de Bon Iver, figure sur des chansons avec Chief Keef et Assassin; c’est la prochaine étape logique après que Rick Ross partage un banc de piano avec vous à Hawaï pendant qu’il allume un blunt.

Tout comme Yeezus était composé de joueurs improbables, il avait également des fans surprenants, notamment Lou Reed et David Lynch, qui a chanté ses louanges.

Plus d’influence que la plupart des artistes ne gèrent

Aussi éclectique et percutante que soit la musique, la sortie de Yeezus était tout aussi légendaire. Près de trois semaines après que Kanye a publié « 18 juin » sur Twitter, des projections de son visage en train de rapper « New Slaves » sont apparues sur des bâtiments emblématiques du monde entier.

Le lendemain, il est apparu sur Saturday Night Live pour effectuer les débuts en direct de “Black Skinhead”. C’était le signe d’une nouvelle ère Kanye – pas seulement du son et du style, mais de la façon dont il a sorti sa musique. À l’époque, il n’était même pas clair que Kanye respecterait la date limite de l’album, mais une fois de plus, il l’a réussi et à la date promise. Même le tristement célèbre boîtier de CD transparent autocollant (un « coffret ouvert aux CD », selon les mots de Kanye) a eu plus d’influence que la plupart des artistes n’en ont avec un album entier, tandis que sa tournée suivante a créé une vague de produits dérivés qui ne s’est pas encore calmée.

Avec Rubin, Yeezus a également présenté la production du collaborateur de longue date Mike Dean. Dean guidait le son de Kanye depuis les premiers jours, mixant Le décrochage collégial et Enregistrement tardif, et coproduisant des morceaux sur L’obtention du diplôme et My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Le producteur légendaire est également responsable de l’introduction du son hip-hop Dirty South et a travaillé avec tout le monde, des Geto Boys à Scarface, Tupac et Jay Z. Au moment de la sortie de Yeezus, Dean a expliqué la motivation derrière la nouvelle direction minimaliste que Kanye se dirigeait, disant à Vice: “Il voulait tout démonter et en faire un album de groupe de rock.”

Ca c’était quoi?

Même si son son divisait les critiques et les fans, Yeezus a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et a été certifié disque de platine un an plus tard. La musique est pleine d’énergie, voire perçante. Et, aussi sombre que cela puisse paraître, Yeezus est le seul disque de Kanye qui peut donner à Graduation une course pour son argent en tant que « l’album de la fête ».

Yeezus est si concis, si rapide, qu’au moment où vous vous en rendez compte, sur “Guilt Trip” et “Send It Up”, toute l’expérience est presque terminée. Lorsque « Bound 2 » sort – l’un des plus légendaires albums de Kanye – vous vous demandez ce que vous écoutiez. Un moment, il rappe sur Fight Club, Forever 21 et des tasses rouges sur la pelouse après le bal, puis tout à coup, tout se transforme en un album folk-américain.

Au moment où vous prenez vos repères, le trajet est terminé.

