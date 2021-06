Yeezy x GAP présentent leur première pièce ensemble et Kanye est le premier à la porter

La collection avec Gap commence tout juste à se vendre, mais on estime déjà qu’elle beaucoup plus de millionnaire pour le rappeur. Il y a quelques mois, Bloomberg a annoncé que West est l’homme noir le plus riche de l’histoire américaine. Bloomberg rapporte que la valeur nette de West a grimpé à 6,6 milliards de dollars en 2021. principalement Yeezy, sa marque de sneakers avec Adidas. Bloomberg l’estime entre 3,2 et 4,7 milliards de dollars. De plus, une collaboration avec Gap était sur le point de sortir qui aura une d’une valeur allant jusqu’à 970 millions de dollars. L’augmentation de sa fortune est due à ce dernier projet.

Cela représente également un gros pari pour Gap. Selon un rapport de Bloomberg plus tôt cette année, Gap s’attend à ce que sa ligne Yeezy dépasse les 150 millions de dollars de revenus d’ici 2022, sa première année complète d’exploitation, afin de devenir une marque d’un milliard de dollars aux États-Unis dans les huit prochaines années.