Yeh dit aux investisseurs : ils devraient garder la crypto dans leurs portefeuilles

Le fondateur et associé directeur de Quantum Fintech Group, Harry Yeh, estime qu’il est essentiel pour les investisseurs d’ajouter des crypto-monnaies à leurs portefeuilles. Yeh a déclaré cela lors d’une interview le 27 décembre tout en discutant du sentiment général des investisseurs sur les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. Il a également parlé de l’impact de l’activité de la banque centrale sur l’industrie naissante et de ses perspectives pour le secteur.

Dans l’interview, Yeh a souligné que s’il ne restait pas dans la crypto, les multiples fois où les gens lui ont dit que le secteur échouerait, il ne serait pas là où il est aujourd’hui. Yeh a ajouté qu’il s’est lancé dans la crypto en 2013 lorsque Bitcoin (BTC / USD) changeait de mains à 60,00 $ (44,60 £), et que la pièce se négocie actuellement au-dessus de 48 000,00 $ (35 676,00 £). À cette fin, il pense que l’espace crypto continuera de croître.

Selon lui, l’espace crypto a dépassé le stade où les investisseurs se demandent s’il va rester. Au lieu de cela, il pense que les investisseurs réfléchissent actuellement à leurs stratégies de blockchain et de cryptographie.

Parlant de l’impact que les banques centrales auraient sur les crypto-monnaies, Yeh a déclaré que BTC et d’autres crypto-monnaies servaient de couverture contre l’inflation. En tant que tel, sa valeur augmente lorsque les banques centrales impriment plus d’argent. Bien que cela soit vrai, il a dit qu’il aime considérer cette situation comme un inverse, dans lequel la valeur du BTC reste constante alors que la valeur du dollar s’effondre.

La BTC n’est pas comme les autres actifs à risque

Lorsqu’on lui a demandé ce qui distingue BTC des autres actifs à risque, Yeh a déclaré qu’il était unique. De plus, il a noté que les actifs à risque, tels que les actions de sociétés comme Tesla et Apple, ont actuellement une capitalisation boursière de mille milliards de dollars. Yeh a ajouté que l’industrie de la cryptographie a une capitalisation boursière de plus de 2 200 milliards de dollars (1 490 milliards de livres sterling).

Tout en reconnaissant que la valeur des actifs risqués augmente, Yeh a déclaré que les revenus étaient restés inchangés pour la plupart des gens malgré la hausse du coût de la vie. Dans cet esprit, il a déclaré qu’il est essentiel que les investisseurs conservent une partie de leur portefeuille en crypto-monnaies car ils peuvent travailler pour eux.

Il a ensuite souligné les avantages de la blockchain et des crypto-monnaies, affirmant qu’un investisseur n’avait pas besoin de beaucoup d’argent pour son investissement initial. Il a ajouté que l’achat d’actions est une tâche ardue pour beaucoup car il faut environ 10 000,00 $ (7 431,25 £) pour commencer. D’autre part, Yeh rappelle qu’il a commencé son voyage crypto avec seulement 500,00 $ (371,56 £).

Bien qu’il pense que les crypto-monnaies comme le BTC servent de couverture contre l’inflation, Yeh a déclaré que le principal cas d’utilisation des actifs numériques est les paiements et les envois de fonds. Il a déclaré que les systèmes bancaires traditionnels sont limités, mais que les crypto-monnaies sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

