“YEIMI” POUR CONFIRMER LE NIVEAU, RACLER POUR RÉALISER VOTRE RÊVE

La deuxième défense que Yamileth Mercado fera de son championnat du monde WBC des super coqs, samedi prochain au gymnase « Rodrigo M. Quevedo » de la ville de Chihuahua, contre Angélica Rascón, signifie beaucoup pour les deux concurrents.

“Yeimi” Mercado (17-2-0, 5 ko’s) affrontera “Mucuishle Sexymo” Rascón (10-0-0, 2 ko’s) ce samedi, dans un duel qui mettra en vedette une fonction attrayante et multi-étoiles qui sera présenté par 2M Promotions et Zanfer, et qui sera diffusé par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Pour Yamileth, ce combat signifie non seulement la deuxième soutenance de son championnat du monde, mais sa consolidation dans l’élite de la boxe mondiale et la possibilité d’affronter, avant la fin de l’année, l’une des trois légendes actives de la boxe féminine mexicaine. , comme Jackie Nava, Mariana “Barbie” Juárez ou Zulina “Loba” Muñoz, ou pour unifier leur titre et les options sont très intéressantes, car le champion WBA est le Colombien Mayerlin Rivas, le champion FIB est l’Argentine Daniela Romina Bermúdez et le La championne WBO est Dina Thorslund.

Et pour la challenger, Angélica Rascón, un triomphe représente la réalisation de son rêve de devenir championne du monde, à Chihuahua, et devant un grand champion tel que « Yeimi » Mercado.

Depuis ses débuts en juillet 2014 contre Yoatzin Meraz qui était 1-0-0, Mercado n’a pas affronté un adversaire invaincu. Mais Rascón n’a pas mesuré un combattant avec plus de cinq victoires, et elle n’a parcouru qu’une seule fois le parcours des 10 rounds.

Le match entre Yamileth Mercado et Angélica Rascón sera soutenu par les duels entre Héctor “Tix Tix” Reyes (19-0-0, 14 ko’s) contre Iván “Terrible” Montero (21-4-0, 9 ko’s) à 8 rounds en super welters, et dans un affrontement pour la capitale, Argi Cortés (18-2-2, 8 ko) contre Daniel Argueta (13-2-0, 6 ko) en 8 rounds en super mouche.

La fonction aura une capacité limitée de 2 000 personnes, il y a donc peu de billets disponibles sur le site Web de www.startickets.mx, ainsi qu’à la billetterie du gymnase “Rodrigo M. Quevedo” dans la ville de Chihuahua.