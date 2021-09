Yelich dit non à Arenado avec une prise spectaculaire

Christian yelich Il nous a montré le gant et avec un vol spectaculaire, il a volé à Nola Arenado ce qui semblait être une base supplémentaire sûre dans le match d’aujourd’hui entre les Brewers et les Cardinals dans les ligues majeures.

St. Louis et Milwaukee jouent cette semaine dans l’une des séries les plus spectaculaires avec deux attaques explosives et certains de nos joueurs préférés de la NL : Arenado, Yelich, Luis Urías, Adames, Hader, Molina… La liste se rallonge de plus en plus.

Et pour nous donner un échantillon du niveau de baseball qui se jouera entre ces deux neuvaines, voici le vol spectaculaire de Yelich pour rester avec celui d’Arenado :

Vous

E💨

L💨

je💨

C💨

H💨 #EsteEsMiCrew pic.twitter.com/V3AGfnC25t – Milwaukee Brewers (@CervecerosMKE) 29 septembre 2021

Et qu’en est-il des Playoofs avec Cardinals et Brewers ?

Simple : une victoire dans cette série de trois matchs garantit aux Cardinals leur billet pour le joker NL où ils se heurteraient aux Dodgers et aux Giants.

Tandis que Brewers à deux assure la direction de sa division. Et avec un, il gâche la séquence de victoires consécutives pour San Luis, qui est 16 de suite JAJAJAJA

Beaucoup en jeu pour les deux. Favoris?