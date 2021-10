Yelich reconnaît sa campagne MLB décevante

Toute l’année nous avons attendu la batte de yelich chrétien continuera et montrera pourquoi il est considéré comme l’un des jeunes talents les plus respectés de l’industrie de la Ligue majeure de baseball …

Mais cela n’est jamais arrivé.

Et après le retrait douloureux de Milwaukee Aujourd’hui vient une réflexion sincère du jardinier : « Je dois être meilleur. J’ai eu beaucoup de belles opportunités dans l’année et en séries éliminatoires également. Et j’ai échoué. C’est comme ça, ça fait partie du jeu. Il faut l’accepter, le surmonter et continuer à avancer »…

Et si dans ces séries éliminatoires à l’offensive off de les brasseurs ils avaient besoin de la poussée et du bois de Yelich. Écoutez-le ici au cas où notre anglais nous échouerait :

Christian Yelich : « Je dois être meilleur. Je suis arrivé dans beaucoup de gros spots tout au long de l’année et aussi en séries éliminatoires. Je suis arrivé court. C’est comme ça que ça roule, ça fait partie du jeu. Il faut tout assimiler et se relever après et continuer à avancer. » pic.twitter.com/rRCBvfzWEu – Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) 13 octobre 2021

Et comment a fait Yelich cette année ?

Eh bien, pas très bien, suivant une tendance que le jardinier traîne depuis 2020 où il a laissé tout le monde attendre un peu plus longtemps (et avec ce contrat de 200 millions de dollars).

Yelich Il a battu ce 2021 pour certains de ses pires chiffres et est sorti du Top 5, 10 et même 20 dans lequel il est resté toute sa carrière dans diverses métriques.

Voici l’image, mais rapidement quelques détails : deuxième pire moyenne depuis son arrivée dans les Majors (.248), pire record de home run (encore pire qu’en 2020 et qui était une saison courte) et pire OPS.

Savez-vous où il s’est démarqué? Sur promenades avec 70 (top 10 de la ligue).

Et en playoffs ?

Une seule donnée : 3 coups sûrs en 15 présences au bâton.

Courage donc, Yelich, à l’année prochaine.