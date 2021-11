Yella Beezy arrêtée pour agression sexuelle et accusations d’armes à feu

Yella Beezy est en garde à vue au Texas, où il a été arrêté pour des accusations d’armes et d’agressions sexuelles… TMZ a appris.

Le rappeur a été arrêté vendredi dans le comté de Collin, où il est actuellement en prison.

Une source chargée de l’application des lois a déclaré à TMZ… Beezy est derrière les barreaux après avoir été condamné pour 3 chefs d’accusation différents – crime d’agression sexuelle, crime d’enfant en danger abandonné et délit de port d’arme illégal.

Yella Beezy n’est pas étranger à avoir des ennuis au Texas… il s’agit de sa troisième arrestation dans le Lone Star State cette année seulement.

TMZ a cassé l’histoire … YB a été arrêté en août le accusations d’armes et de drogue, et la police dit qu’il était en possession de plus de 40 grammes d’une substance contrôlée plus un fusil et 4 armes de poing.

Nous avons également été les premiers à signaler son arrestation en février pour armes, bien qu’il prétend que c’était une configuration.