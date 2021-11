Yella Beezy aurait violé une femme au premier rendez-vous, selon les forces de l’ordre

Yella Beezy se serait imposé de force à une femme lors d’un premier rendez-vous – et même après qu’elle lui ait dit d’arrêter, elle l’a violée … selon ce que les flics du Texas disent que la femme a dit aux agents.

TMZ a obtenu le mandat d’arrêt et l’affidavit de cause probable de l’affaire d’agression sexuelle de Yella dans le comté de Collin – et l’histoire est assez simple. Selon les documents, une femme non identifiée est venue aux urgences pour signaler un viol présumé en avril.

Selon les documents, la femme dit que Yella l’a contactée sur Instagram fin avril … lui demandant si elle cherchait un nouvel ami. Après quelques allers-retours, elle dit qu’il lui a demandé de sortir – et ils ont finalement prévu de manger un morceau à Dallas, et de jouer au bowling par la suite.

La victime présumée a dit à la police que tout se passait bien… c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle dise qu’il l’a invitée à revenir dans son appartement pendant qu’ils attendaient leurs réservations de bowling à 22 heures – une fenêtre de deux heures après avoir emballé le dîner. Elle accepta et ils retournèrent à son bloc-notes.

Une fois là-bas, la femme prétend qu’ils ont joué aux cartes et parlé… jusqu’à ce qu’elle dise que Yella a demandé un massage alors qu’il était torse nu, ce qu’elle lui a donné. Une fois qu’elle a terminé, elle dit qu’elle s’est assise à côté de lui – et c’est à ce moment-là qu’elle prétend qu’il s’est jeté sur elle.

La femme affirme que Yella a commencé à l’embrasser de force et à remonter sa robe. Elle prétend que, bien qu’elle ait dit « non » à plusieurs reprises, Yella a inséré son pénis dans son vagin.

Finalement, la femme dit qu’elle a pu se libérer et s’enfuir. Elle prétend que Yella a essentiellement essayé de l’allumer pour lui faire croire qu’elle avait initié le sexe en l’embrassant. Le lendemain, elle s’est rendue à l’hôpital… c’est alors que les autorités sont intervenues.

Comme nous l’avons signalé … Yella a été réservé non seulement sur l’accusation d’agression sexuelle, mais aussi sur d’autres … y compris le crime d’enfant abandonné en danger et le délit de port d’arme illégal.

On ne sait pas comment ces accusations ont été portées, mais l’affidavit fait évidemment la lumière sur l’accusation d’agression sexuelle.

Nous avons contacté l’équipe de Yella Beezy… jusqu’à présent, aucun mot en retour.