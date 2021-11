Yella Breezy arrêtée pour agression sexuelle

Le rappeur Yella Beezy a été arrêté jeudi au Texas en vertu d’un mandat d’arrêt pour agression sexuelle et fait également face à des accusations de mise en danger d’enfants et de port illégal d’arme. Né Markies Deandre Conway, le rappeur de 30 ans a été détenu au centre de détention du comté de Collin sous une caution de 50 000 $ pour agression sexuelle. Les gens rapportent qu’il a été libéré vendredi. on ne sait pas pour le moment s’il a retenu l’assistance d’un avocat.

« Ils sont allés procéder à l’arrestation et les circonstances entourant cette arrestation ont conduit à l’UCW et à la mise en danger d’un enfant », a déclaré à Fox News l’officier de Plano Andrae Smith.

Peu de temps après sa sortie, le rappeur a sorti son nouveau single « I Guess » en conjonction avec son annonce qu’il avait signé chez Asylum Records. « Sur cette chanson ‘I Guess’, je dis en gros qu’après une petite pause, je suis toujours la merde ! » Beezy a parlé de la chanson à Complex. « Et je suppose qu’ils pensaient beaucoup de choses à mon sujet, mais contrairement à tes croyances, je suis de retour et meilleur que jamais. »

L’arrestation marque la troisième confrontation de Conway avec les forces de l’ordre cette année. Il avait déjà été arrêté en février après que la police eut effectué un contrôle routier de routine et découvert cinq armes illégales à l’intérieur de son véhicule, rapporte le Dallas Morning News. L’affaire précédente est toujours pendante. Il a été de nouveau arrêté en août pour trafic de drogue et d’armes, mais on ne sait pas encore si l’affaire est toujours en cours. En 2018, Yella Beezy a été abattue à plusieurs reprises à Lewisville. Il conduisait sur l’autoroute à péage Sam Rayburn lorsqu’il a été touché par plus d’une douzaine de balles à l’époque et a été transporté à l’hôpital pour ses blessures, rapporte CBS Dallas.

Yella Beezy est connu pour ses mixtapes « Ain’t No Goin’ Bacc » et « Baccend Beezy ». Il a ouvert pour Beyonce et Jay-Z en 2018 lorsque le couple s’est produit au stade AT&T à Arlington, une banlieue de Dallas.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.