Yellen s’attend à ce que les pressions inflationnistes s’atténuent d’ici le second semestre 2022

La secrétaire au Trésor Janet Yellen assiste à l’audience du House Financial Services Committee à Washington, États-Unis

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi qu’elle considérait toujours l’inflation comme un résultat temporaire de graves goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, et s’attend à ce que les augmentations de prix se normalisent en 2022 alors que les gens retournent au travail et que la demande revient aux services.

« Alors que la demande revient aux services et que l’offre a une chance de s’ajuster, je pense que les augmentations de prix se normaliseront et que nous verrons des taux d’inflation mensuels plus bas, je pense, d’ici la seconde moitié de (2022) », a déclaré Yellen à CNN dans un communiqué. entretien à Rome.

Yellen, qui participera vendredi à une réunion des ministres des Finances et de la Santé du Groupe des 20, a déclaré que les pressions inflationnistes avaient été alimentées par des pénuries de semi-conducteurs et une hausse des prix de l’énergie, mais que les prix de l’énergie commenceraient à se modérer dans les mois à venir.

Elle a noté que les gens étaient plus confiants dans le marché du travail et que les niveaux de revenu augmentaient, en particulier pour les travailleurs du secteur des services.

S’exprimant dans une interview séparée avec CNBC, elle a déclaré que deux projets de loi de dépenses majeurs qui parcouraient le Congrès aideraient également à réduire les pressions inflationnistes en réduisant le coût des services médicaux.

Yellen a déclaré à CNBC qu’elle s’attendait à ce que la croissance du produit intérieur brut américain reprenne et que le chômage continue de baisser à mesure que la pandémie s’atténue et que les gens retournent au travail.