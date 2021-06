Yello annonce la réédition en vinyle de cinq albums emblématiques

Pionniers de la pop électronique suisse Yello marquent leur 40e anniversaire cette année et pour célébrer, ils rééditent une série d’albums phares très recherchés sur vinyle le 9 juillet. Les titres sont Baby, Zebra, Pocket Universe, Motion Picture et The Eye.

Comme surprise spéciale, Motion Picture (2LP) et The Eye (2LP) apparaîtront pour la première fois sur vinyle. Tous ces titres emblématiques de Yello sont pressés sur du vinyle 180g, avec des illustrations originales et un livret supplémentaire de quatre pages comprenant des notes de pochette, des photos rares et limités à cette édition unique de réédition.

De bébé, le septième album de Yello, sorti en 1991, contient les classiques “Rubberbandman” et “Jungle Bill” ainsi que les favoris des fans “Capri Calling” et “Drive/Driven” et marque le pont musical entre les années 80 et 90 pour la dynamique duo Boris Blank/Dieter Meier duo.

Zèbre, le huitième album de Yello, est sorti pour la première fois en 1994, contenant le classique “Do It” ainsi que les favoris des fans “How How” et “Tremendous Pain”. Il a été suivi par Univers de poche, en 1997 : certainement l’une des sorties les plus controversées des légendes suisses de l’électronique, car le son général ici était très progressif pour l’époque. De la Techno à la Trance en passant par Ambient, une palette aux multiples facettes de toutes les variétés de musique électronique possibles est couverte sur Pocket Universe.

Le dixième album de Yello, Film est venu en 1999 et comprend les favoris des fans tels que “Liquid Lies”, “Squeeze Please” et “Croissant Bleu”. En 2021, l’album sortira enfin pour la toute première fois en vinyle, en double LP de 180 g dans l’œuvre originale avec un livret supplémentaire de quatre pages comprenant des notes de pochette, des photos rares et limité à une réédition unique.

Pour terminer, L’oeil, le onzième album de Yello, sorti en 2003, qui présente les favoris des fans tels que « Planet Dada », « Tiger Dust » et « Indigo Bay ». Comme pour Motion Picture, l’album sortira enfin pour la toute première fois en vinyle, en double LP de 180 g dans l’œuvre originale avec un livret supplémentaire de quatre pages comprenant des notes de pochette, des photos rares et limité à une réédition unique. édition.

Yello a lancé sa célébration du 40e anniversaire plus tôt cette année, avec une rétrospective complète, Yell40 Years, publié par Polydor le 30 avril.

Yell40 Years n’est pas un best of avec les chansons typiques comme “The Race”, “Oh Yeah” ou le révolutionnaire “Bostich”, mais plutôt un lieu pour toutes les perles de leur discographie qui ont toujours résisté pour le cosmos sonore Yello, mais n’ont jamais vraiment reçu l’attention qu’ils méritent. Des chansons comme l’éternel favori des fans « I Love You », l’excentrique « Rubberbandman » ou le classique de Mellow Yello « Desire ».