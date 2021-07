Yellophant Digital bags mandat marketing digital pour mySmilist

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences

L’agence numérique Yellophant Digital a remporté le mandat de marketing numérique pour mySmilist. Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences. L’agence gérera les fonctions de marketing numérique de la marque, comprenant des solutions créatives et de contenu, la gestion des médias sociaux, la stratégie de campagne numérique, la planification et l’achat de médias, l’ORM, le référencement et le SEM. mySmilist est une équipe d’experts dentaires qui possèdent une expertise dans les traitements d’amélioration du sourire.

Alors que nous entamons notre voyage, nous sommes fiers de collaborer avec l’équipe numérique de Yellophant pour réaliser nos rêves grâce à des itinéraires numériques, a déclaré Akshat Dwivedi, co-fondateur de mySmilist. « Nous sommes convaincus qu’avec leur vaste expérience dans l’accompagnement de plusieurs start-ups pour réussir leur développement, Yellophant Digital ajoutera une valeur immense à notre parcours pour gagner l’amour, la confiance et l’appréciation des consommateurs », a-t-il ajouté.

« L’équipe de Yellophant Digital a hâte de relever de nouveaux défis avec chaque nouvelle marque partenaire. Nous sommes ravis de collaborer avec mySmilist, une marque qui vise à améliorer le sourire des gens grâce à leurs gouttières invisibles technologiquement supérieures et progressives. Il s’agit d’un concept unique dont la plupart des spectateurs ne sont peut-être pas conscients. Nous sommes chanceux et reconnaissants d’avoir pris cette responsabilité de nous occuper de l’intégralité du mandat numérique de la marque. Nous sommes impatients de proposer des premières réflexions perspicaces pour la marque et d’utiliser judicieusement les médias sociaux pour amplifier la sensibilisation du public », a déclaré Preksha Seth, co-fondateur de Yellophant Digital.

Yellophant Digital fait partie de Merge Infinity Global, formulé comme une rampe de lancement pour les start-ups et le secteur des PME avec une gamme de services tels que le marketing numérique et de contenu, la conception, les solutions technologiques, la planification et l’achat média, le référencement, le SEM, la vidéographie, photographie, ORM et stratégie de marque. Yellophant Digital fournit un modèle d’agence aux organisations, qui ne se limite pas aux lancements de produits et de campagnes, mais un tout nouveau modèle de partenariat pour réaliser la croissance de l’entreprise.

