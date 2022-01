Yellowjackets est le prestige de Pretty Little Liars. Écoutez-moi.

La nouvelle émission d’horreur de Showtime, Yellowjackets, est l’un des succès les plus en vogue de la saison. Bénéficiant d’une rangée de meurtriers de stars adolescentes des années 90, d’un sang franchement épouvantable et d’un oiseau de compagnie nommé Caligula, Yellowjackets est un examen vicieux et sanglant de la force dévorante des amitiés entre adolescentes et de la façon dont elles peuvent vous dévorer tout entier. Parfois, le spectacle est clair, littéralement.

Se déplaçant le long de deux chronologies, Yellowjackets suit les membres d’une équipe de football de filles du secondaire en 1996, ainsi que certains survivants de l’équipe dans le présent. En 1996, l’équipe est bloquée par un accident d’avion dans la nature sauvage canadienne pendant 19 mois. Dans le présent, les survivants sont criblés de SSPT et luttent pour garder le secret de ce qu’ils ont vraiment fait dans la nature il y a 25 ans. Quoi qu’il en soit, cela semble avoir impliqué un certain cannibalisme rituel.

Alors que Yellowjackets s’ouvre, nous voyons une jeune fille aux longs cheveux noirs courir à travers les bois, le visage caché. Des silhouettes vêtues et encapuchonnées la chassent, la poussant avec des bruits d’animaux étranges dans une fosse couverte pleine de pointes. Une fois qu’ils l’ont attrapée, ils la saignent à sec, la font cuire sur un feu et la mangent. Une silhouette couronnée de bois et de voiles veille sur l’ensemble. Nous savons que ce sont toutes nos filles, mais nous ne savons pas qui est qui.

Comme l’a déjà fait valoir la critique générale de Vox, Emily VanDerWerff, une partie de l’alchimie des Yellowjackets réside dans la façon dont ils opposent les conventions des différents genres télévisés. Le spectacle combine le genre de complot de mystère de boîte de puzzle popularisé par Lost avec des fouilles psychologiques astucieuses de traumatismes le long des lignes d’un spectacle comme Succession, plus une bonne quantité de bonne horreur à l’ancienne provenant de sa prémisse de style Lord of the Flies . Il semble conçu pour inspirer des quantités égales de théories de fans sur ses mystères, des essais analytiques sur la façon dont le traumatisme façonne le caractère et des notes partagées sur le nombre de cauchemars qu’il a inspirés parmi ses fans.

Mais j’aimerais faire valoir qu’en plus de ses antécédents généalogiques, Yellowjackets tire également quelques tropes d’un genre plutôt moins respecté. Une quantité surprenante de la structure de Yellowjackets semble être empruntée au microgenre des feuilletons pour adolescents sur les adolescents sexy faisant l’objet d’un chantage sur leurs secrets sexy; émissions pour adolescents sur la surveillance; des émissions pour adolescents qui traitent les secrets comme des armes et le capital social comme un enjeu de vie ou de mort.

Plus précisément, Yellowjackets tire énormément de Pretty Little Liars, le drame campy Freeform qui s’est déroulé de 2010 à 2017. Pretty Little Liars donne aux Yellowjackets deux de ses mystères centraux : la question de ce qui est arrivé à la fille alpha au sommet d’un ami. groupe et l’identité d’un mystérieux maître-chanteur apparemment omniscient. Examiner ce que les deux émissions ont en commun révèle beaucoup de choses sur l’ambivalence émotionnelle au cœur d’une amitié qui donne ses dents à l’horreur des adolescentes – et sur la façon dont Yellowjackets pense à sa dynamique émotionnelle fondamentale.

Yellowjackets et Pretty Little Liars partagent une double structure

Pretty Little Liars était l’un des feuilletons pour adolescents les plus mousseux et les plus stupides des années 2010. Il n’avait aucune aspiration au prestige, mais il se glorifiait de son propre ridicule.

L’émission concernait un groupe de cinq amies de lycée, toutes avec divers secrets intimes et humiliants. (L’une couvrait l’affaire de son père, une autre cachait son trouble de l’alimentation, une troisième était dans le placard.) Seule la fille alpha du groupe, Alison (Sasha Pieterse), a réussi à garder ses secrets pour elle. Tous ses amis lui ont cédé leurs confidences et Alison a utilisé ces aveux pour manipuler de manières grandes et petites.

Un an avant le début du spectacle, Alison disparaît et est présumée morte. Au début de l’émission, chacun des quatre amis restants commence à recevoir des messages menaçants de quelqu’un qui semble connaître tous ses secrets et qui menace de se répandre. Les textes sont signés, sinistrement, « A ».

Au cours de sept saisons, A mène les protagonistes de Pretty Little Liars à travers une série de cascades terrifiantes et dégradantes. Périodiquement, les menteurs démasquent A, mais un autre A émerge toujours pour assumer le rôle, et les menteurs ont toujours de nouveaux secrets à exploiter pour chaque nouveau A. C’était le genre de spectacle dans lequel, à plusieurs reprises, les personnages cachaient leur identité en portant des masques en caoutchouc réalistes.

Fondamentalement, Pretty Little Liars et Yellowjackets font différents types d’horreur. Pretty Little Liars était campy, absurde exagéré. Yellowjackets est plein de gore sans vergogne, véritablement cauchemardesque et prêt à se livrer au camp uniquement lorsque la délicieuse Christina Ricci est à l’écran. Mais les deux émissions utilisent un vocabulaire d’horreur similaire – des perroquets menaçants, des poupées à l’air hanté – et une structure de flash-back construite autour de la mystérieuse disparition de la cheffe alpha du groupe d’amis central dans le passé et d’un maître chanteur omniscient dans le présent.

Il y a une raison pour laquelle les deux émissions utilisent cette double structure. C’est parfait pour dévoiler les sombres secrets qui accompagnent l’adolescence.

Lorsque l’ami alpha disparaît, vous avez la possibilité d’admettre que vous l’aimez peut-être et peut-être que vous la détestez

Commençons par les flashbacks. Pour Pretty Little Liars, la fille alpha manquante est Alison, et une question centrale des premières saisons est de savoir si Alison est secrètement A. Pour Yellowjackets, la fille alpha manquante est Jackie (Ella Purnell), l’une des rares figures centrales que nous ‘ Je me suis rencontré jusqu’à présent uniquement dans les flashbacks de 1996.

En 1996, Jackie est le capitaine de l’équipe des Yellowjackets, jolie et populaire et juste légèrement garce. Sa meilleure amie est Shauna (Sophie Nélisse), un type studieux et calme qui est apparemment heureux de suivre dans le sillage de Jackie, ne montrant que le moindre ressentiment fortement étouffé face à la tendance de Jackie à la traiter comme une acolyte.

Après l’accident d’avion, cependant, le contrôle de Jackie sur les Yellowjackets vacille et son amitié avec Shauna commence à se briser. Jackie n’a aucune compétence en plein air et aucun désir d’en développer, ce qui signifie qu’elle a peu à offrir à l’équipe affamée. Elle écoute de la musique sur un baladeur pendant que le reste du groupe allume des feux, chasse le cerf et nettoie le linge. Chaque fois qu’elle propose une idée au groupe, comme rester sur le site de l’accident d’avion au lieu de chercher de l’eau, quelqu’un de plus pratique l’abat.

Shauna maintient qu’elle et Jackie sont toujours amis, mais elle se range contre Jackie lors des votes de groupe, et une nuit, elle éloigne son sac de couchage de celui de Jackie. Il devient également clair qu’elle garde des secrets. Elle est enceinte et le petit-ami de Jackie, Jeff, est le père.

Dans la chronologie actuelle, Jackie reste introuvable. Elle n’en parle qu’au passé. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qui lui est arrivé, il semble très plausible qu’elle ait été impliquée dans la cérémonie cannibale qui a ouvert le spectacle. Reste à savoir si elle était la victime – ou si elle était la figure en voiles et bois, connue du public uniquement sous le nom de reine des bois, qui a dirigé la cérémonie.

La structure manquante des amis alpha est la clé de ce que font les Yellowjackets et les Pretty Little Liars. Cela crée un espace pour que les deux spectacles jouent avec l’ambivalence d’un certain type d’amitié entre adolescentes, la façon dont l’amour et l’admiration et le désir et la peur peuvent tous se mêler au même endroit.

Les Liars aiment Alison. Ils achètent son intimité en lui donnant leurs secrets, puis ils lui en veulent d’avoir utilisé ces secrets contre eux. Ils aspirent à être elle, à être aussi jolie, glamour et confiante qu’elle, et ils la détestent parce qu’elle est plus jolie, plus glamour et confiante qu’eux. Elle leur manque, mais ils sont aussi en quelque sorte heureux qu’elle soit partie. Et il leur semble tout à fait possible qu’elle soit leur maître chanteur.

Shauna, quant à elle, aime Jackie. Elle l’aime tellement qu’elle couche avec le petit ami de Jackie, dans un acte à la fois d’auto-sabotage et d’une sorte de magie sympathique, comme si en partageant Jeff avec Jackie, elle les rapprochait. Elle déteste aussi tellement Jackie qu’elle couche avec le petit ami de Jackie. En tant qu’adulte, elle méprise viscéralement et vocalement sa fille, qui ressemble clairement à la personnalité de Jackie et que Shauna confond une fois brièvement avec Jackie.

Jackie semble manquer à Shauna, mais peut-être qu’elle est aussi en quelque sorte heureuse d’être partie.

Cette intrigue actuelle nous conduit également à l’autre grand parallèle entre Pretty Little Liars et Yellowjackets : le chantage.

Les émissions pour ados sont obsédées par la surveillance et le chantage. Yellowjackets pousse le trope un peu plus loin.

Dans la chronologie de 2021, tous les Yellowjackets adultes que nous rencontrons, à l’exception de Shauna, sont soumis au chantage de quelqu’un qui sait ce qu’ils ont fait dans la nature. Le maître chanteur leur envoie des messages de raillerie, de style A, sur la façon dont ils connaissent les secrets des Yellowjackets. Et chaque message est signé du même symbole : une collection de cercles et de lignes que les Yellowjackets ont trouvé gravés partout dans le désert, qui sous un certain angle ressemble à une représentation en bâton d’une fille empalée sur des pointes.

Comme A, le maître-chanteur des Yellowjackets répète si souvent ce symbole de signature qu’il passe de menaçant à comique. A s’est arrangé pour que les Liars ouvrent un conteneur de céréales alphabet et découvrent que chaque lettre était A; Le maître-chanteur des Yellowjackets recrée minutieusement le symbole sous forme d’émoticône à utiliser comme signature d’un texte, où il prend une certaine légèreté.

Les deux maîtres chanteurs semblent tout savoir sur leurs victimes. Il doit s’agir de quelqu’un que les victimes connaissent et en qui ils ont confiance, mais qui ?

Le trope d’un maître-chanteur omniscient et omniscient est durable dans les savons pour adolescents. Pretty Little Liars a elle-même été fortement influencée à cet égard par Gossip Girl avant elle. Le trope du chantage semble presque toujours atterrir, car il reprend l’une des horreurs accablantes de l’adolescence : ce sont les années où vous prenez conscience pour la première fois de vous-même en tant qu’objet du regard masculin. Ce sont les années où vous réalisez que vous êtes surveillé, que vous le serez toujours et que vous serez toujours pris en défaut. L’idée de faire de l’observateur un méchant obscur et omniscient, qui peut éventuellement être démasqué et vaincu, est très attrayante.

Yellowjackets marie cette horreur familière à une peur plus profonde et plus primordiale : vous êtes surveillé et vous êtes pris de court, non seulement à cause du patriarcat, mais parce qu’il y a quelque chose de monstrueux au fond de vous qui mérite d’être jugé. Les secrets que cachent les Yellowjackets ne sont pas des secrets innocents comme ceux des Liars. Ils ne cachent pas les erreurs de leurs parents, leur automutilation privée ou leur sexualité inexplorée. Ils dissimulent un véritable cannibalisme.

Ainsi, dans l’univers des Yellowjackets, vous n’êtes pas seulement la victime de A. Vous êtes un.

L’une des choses les plus troublantes à propos des Yellowjackets est qu’à l’heure actuelle, nous n’avons aucun moyen de savoir avec certitude qui est le chef des cannibales, qui sont ses victimes ou où nos personnages principaux actuels ont jeté leur loyauté lorsqu’ils étaient dans la nature sauvage. Nous n’avons vu que le visage de l’une des figures en robe de cette séquence d’ouverture, le personnage de Misty. Savoir que Misty était un laquais en chef de la reine Antler nous libère pour la traiter comme une méchante divertissante, mais nos autres personnages habitent un espace plus ambigu, à la fois tueurs potentiels et victimes potentielles.

Cette ambiguïté nous rend mal à l’aise de l’une des vérités les plus inconfortables de l’amitié entre adolescentes : celle qui a le dessus n’est pas toujours celle qui fait le plus mal. Les personnages au cœur du groupe ne sont pas des rejets mais ne sont pas non plus des reines des abeilles comme Jackie, et il est facile de les aimer. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas toujours conscients qu’ils auraient pu faire des choses terribles, ou qu’ils pourraient bien faire des choses terribles à l’avenir.

Tout revient à nouveau à cette amitié centrale, cet espace vicieux d’adolescentes où l’amour, le ressentiment et le désir se mêlent. Sur Yellowjackets, Jackie détient plus de capital social que Shauna. Jackie aime aussi Shauna. Elle veut posséder ou contrôler Shauna : dites-lui comment s’habiller, avec qui sortir, ce qu’elle mérite dans la vie et comment l’obtenir. Jackie blesse Shauna, avec désinvolture et sans réfléchir, avec des réprimandes désinvoltes et de petits morceaux de cruauté.

Et en retour, Shauna aime Jackie. Shauna veut être ou posséder Jackie. Shauna blesse Jackie, sciemment et délibérément, en couchant avec son petit ami.

Lequel est le cannibale ? Eh bien, ils le sont tous les deux. Nous pourrions tous l’être. C’est Yellowjackets.