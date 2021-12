Yellowjackets sur Showtime est l’un des meilleurs nouveaux spectacles de 2021

Gardez le meilleur pour la fin est une règle qui semble s’appliquer au déploiement télévisé de cette année. À l’approche de la fin de 2021, Showtime a lancé l’un des meilleurs nouveaux spectacles de l’année avec Yellowjackets. Le nouveau thriller d’horreur ne fait que se réchauffer et épate déjà les critiques et le public.

Poursuivez votre lecture pour découvrir certaines des raisons pour lesquelles nous pensons que vous devriez essayer Yellowjackets sur Showtime, si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous pouvez diffuser des épisodes pour vous rattraper et regarder de nouveaux épisodes en direct tous les dimanches à 22 h HE/PT.

1. La prémisse de Yellowjackets est merveilleusement effrayante

Les histoires de survie sont toujours un bon début. À Yellowjackets, une équipe de football de lycéennes est bloquée dans la nature en 1996 lorsque leur avion s’écrase sur le chemin d’un tournoi national.

Nous sommes déjà en grand territoire ici. En 1993, Alive a vu une équipe de rugby devoir survivre au froid rigoureux des Andes lorsque leur avion s’est écrasé. Le recours au cannibalisme des survivants est un parallèle majeur entre les deux histoires, bien que Yellowjackets soit une histoire très différente.

À travers des sauts dans le temps, nous apprenons que les filles finissent par sombrer dans une sorte de folie du groupe Lord of the Flies. Dans le premier épisode, nous avons des aperçus de meurtres rituels et de cannibalisme des mois après le crash.

De nos jours, nous rattrapons des survivants vaquant à leurs occupations quotidiennes. Alors qu’ils s’efforcent de mettre le passé derrière eux, des rappels de la forêt s’insinuent dans leur vie, les rassemblant.

2. Yellowjackets, c’est plus qu’il n’y paraît

Il se passe beaucoup de choses dans Yellowjackets, le principe de base étant déjà passionnant en soi. Le passé qui revient hanter les femmes, qui ont (probablement) fait des choses innommables en survivant à un horrible accident, est certainement engageant.

Mais Yellowjackets va plus loin, construisant des mystères sur des mystères. Cela crée aussi, et surtout, un incroyable drame humain.

L’une des survivantes est une femme au foyer qui s’ennuie, soupçonnant son mari de tricherie, tout en développant elle-même un flirt avec un mystérieux étranger. Une autre se présente alors que son adversaire se penche sur son passé et que son fils commence à avoir des visions familières et dérangeantes. Deux autres se sont associés pour trouver des indices sur qui se moque de tout le monde en tant que paire de détectives amateurs dysfonctionnels. Nous avons même des indices sur une sorte de forces surnaturelles en jeu.

L’intrigue, l’écriture stellaire et les performances à couper le souffle ne manquent pas pour vous garder collé à l’écran.

3. Des morceaux tueurs des années 90

Le cadre des années 90 de la moitié de la série signifie que tous les fans de musique nostalgiques auront de nombreux vers d’oreille dans chaque épisode. Cela comprend des morceaux de pop, de rock alternatif et de hip-hop des années 80 et 90, ainsi que des chansons contemporaines.

Yellojackets offre un retour bienvenu à la musique des années 90.

Le compte Twitter officiel des Yellowjackets a même commencé à publier des listes de chansons pour chaque épisode, reconnaissant l’attrait évident. Jusqu’à présent, certaines gouttes d’aiguilles remarquables ont inclus les éléments suivants :

« Aujourd’hui » des Smashing Pumpkins « Shoop » de Salt-N-Peppa « Let Me Find Out » de Pos Neg « Supernova » de Liz Phair « Good Vibrations » de Marky Mark et le Funky Bunch « Miss World » de Hole « Down by the Water » de PJ Harvey « Hold On » de Wilson Phillips « Kick It » de Peaches « Glory » de Portishead « Dreams » de The Cranberries « Vienna » d’Ultravox

4. Karyn Kusama, réalisatrice de Jennifer’s Body, donne un ton d’enfer

La réalisatrice Karyn Kusama est productrice exécutive de Yellowjackets. Elle a également dirigé le pilote, donnant au spectacle son ton de signature. Alors que le spectacle est créé par Ashley Lyle et Bart Nickerson, avec une équipe de scénaristes, la voix créative de Kusama occupe une place importante.

Karyn Kusama montre pourquoi elle est l’une des meilleures réalisatrices qui travaillent aujourd’hui.

« Lorsque vous dirigez le pilote, vous disposez de beaucoup plus de temps pour le préparer et pour vraiment vous plonger dans le casting – tous ces rôles cruciaux, toutes ces décisions cruciales concernant l’apparence et l’énergie de la série, s’établissent. dans ce premier épisode », a déclaré Kusama à The Ringer. « Pour moi, ce qui était vraiment amusant, c’était d’entrer dans le projet, d’avoir un peu une toile vierge devant moi et de pouvoir dire : ‘Voici comment je le vois.’ »

Les talents de Kusama sont incroyablement bien adaptés au projet. Le point de référence le plus évident est son film culte de 2009, Jennifer’s Body, sur une adolescente possédée par un démon. Mais Kusama a un corpus impressionnant d’œuvres d’horreur et de suspense en général. Son suivi en 2015 de Jennifer’s Body, The Invitation, était l’un des meilleurs films des années 2010, et en 2019, elle a réalisé un épisode de l’excellent The Outsider de HBO, basé sur le roman de Stephen King du même nom.

Le corps de Jennifer et le film Destroyer de 2018 de Kusama parcourent différentes chronologies comme Yellowjackets, et vous pouvez voir des thèmes similaires entourant la rage et la faim des femmes dans ces titres.

Artiste de grand talent, Karyn Kusama poursuit sa séquence de films et de télévision révolutionnaires dans Yellowjackets.

5. Un who’s who du talent des années 90 brille dans Yellowjackets

La structure à double chronologie de Yellowjackets nous donne deux versions des personnages principaux. Cela signifie que les créateurs se sont amusés avec le casting, faisant appel à des actrices qui étaient de jeunes stars en 1996 – lorsque les parties de survie de la série ont lieu – en tant que contreparties d’âge moyen des athlètes adolescents.

Parmi eux, nous obtenons des performances étonnantes des étoiles montantes des années 90 Melanie Lynskey, Christina Ricci et Juliette Lewis. Le trio imprègne leurs rôles de toute la puissance de star qu’ils portaient en tant que jeunes interprètes.

Aucun de ces acteurs n’a exactement disparu des projecteurs, mais leurs rôles ici ressemblent toujours à des retours majeurs. C’est en partie grâce au sujet, qui évoque immédiatement leurs débuts de carrière.

Ils sont rejoints par d’autres interprètes formidables Tawny Cypress et les plus jeunes acteurs, dont Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Ella Purnell, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty, Liv Hewson et plus encore – toutes de grandes étoiles montantes à part entière.

Alors que nous approchons de la fin de l’année, Yellowjackets figurera certainement sur de nombreuses listes des meilleurs pour 2021. C’est un événement majeur dans une année avec de nombreux nouveaux spectacles. C’est le moment idéal pour se mettre au courant et suivre chaque semaine sur Showtime.

